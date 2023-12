SPELLO,23 dic. 2023 – Torna dal 4 al 7 gennaio, ad arricchire il periodo delle festività natalizie, il Festival “Spello Splendens – Voci e suoni del Natale”, giunto alla 14esima edizione.

La rassegna di concerti di musica medievale e tradizionale è proposta dal Centro Studi Europeo di Musica Medievale “Adolfo Broegg” di Spello, curato dall’Associazione Musicale Micrologus con i direttori artistici Goffredo Degli Esposti e Gabriele Russo, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Spello.

“Il Festival vi invita a riscoprire la bellezza di particolari musiche – affermano i direttori artistici Goffredo Degli Esposti e Gabriele Russo – valorizzando le sonorità di antichi strumenti, considerati minori, come zampogne, ciaramelle e cornamuse che hanno svolto un ruolo fondamentale nell’annunciare la festa e le ritualità ad essa collegate”.

Ad aprile l’edizione di Spello Splendens, il 4 gennaio nella Chiesa di Sant’Andrea, sarà un concerto di Micrologus dal titolo Ave Donna Chiara Stella con il quale si celebreranno anche i 40 anni di attività del gruppo, fondato nel 1984 e che riscoprirà le musiche di un manoscritto inedito, contenente le più antiche Laudi francescane dedicate alla Madonna di Loreto, scritte in latino e nel volgare del ‘400.

Il 5 gennaio al Teatro Subasio, per la musica squisitamente tradizionale e, allo stesso tempo, rinnovata, spazio a “Musica e canti dalle terre delle quattro Province” con un trio di eccezionali virtuosi: Stefano Valla (piffero), Daniele Scurati (fisarmonica), e le cornamuse di Fabio Rinaudo.

Il Concerto dell’Epifania vedrà invece esibirsi un importante e longevo gruppo molisano, il Tratturo, fondato da Mauro Gioielli nel 1976, con i canti in dialetto e le pastorali della tradizione del Natale.

Un altro concerto di musica medievale intitolato “In Mondo Nascitur” ci sarà il 7 gennaio nella chiesa di Sant’Andrea con i Stella Nova, un nuovo gruppo proveniente dall’Abruzzo che farà ascoltare musiche del Natale medievale provenienti da varie parti d’Europa.

Infine, domenica 7 gennaio, si svolgerà “Zampogne e Lenticchie”, la passeggiata musicale con raduno libero dei musicisti, che rinnova la tradizione dell’offerta propiziatoria del cibo, grazie alla collaborazione dei ristoratori del centro storico di Spello.

Il Festival propone il 6 e 7 gennaio anche iniziative collaterali quali stage, laboratori oltre alla tradizionale mostra di strumenti antichi presso il Centro Studi “Adolfo Broegg”. I concerti sono a ingresso gratuito, si consiglia prenotazione con sms 347.8914556 o email: dsilvi7@gmail.com.

“Per la città di spello è un onore e un piacere ospitare questo Festival – dichiara l’assessora comunale alla cultura Irene Falcinelli – che fa rivivere la magia della tradizione del Natale attraverso musiche particolari e artisti di assoluto spessore.

In più quest’anno questo legame è ancora più forte per la ricorrenza dei 40 anni di attività di Micrologus, realtà preziosa per il nostro territorio. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questa iniziativa che continua a costituire un vanto per la nostra città”.

