Spoleto, 27 dic. 2023 – Dal 28 al 30 Dicembre Spoleto sarà invasa da oltre 1.000 amanti dello sport della Pallavolo provenienti da tutto il Centro Italia che accompagneranno 300 e più atlete che parteciperanno all’immancabile appuntamento con il 15° Torneo di Natale “Città di Spoleto”.

La manifestazione, organizzata dalla Volley Spoleto, in collaborazione con la Federazione Italiana di Pallavolo umbra, sostenuta dalla Fondazione CariSpo, dalla ConfEsercenti Spoleto-Valnerina, dall’AVIS Spoleto e sotto il patrocinio del Comune di Spoleto, vedrà infatti protagoniste ben 25 squadre provenienti non solo dall’Umbria, ma anche dalla Toscana (Firenze, Prato e Pisa), dal Lazio (Roma, Frascati) e dalle Marche (Sassoferrato), che si scontreranno per il titolo di vincitore del torneo per le categorie under 13, under 14, under 16 e under 18.

L’evento, ormai particolarmente sentito dalla città anche per i risvolti positivi sul territorio per questa “pacifica” invasione degli amanti del volley, si svolgerà in contemporanea su cinque impianti: Palarota, Pianciani, ITIS, Palatenda e Palavecchio, dalle 9 alle ore 19 da giovedì 28 a sabato 30 dicembre.

Sempre sabato, al termine del torneo, è prevista una cerimonia per la premiazione di tutte le squadre partecipanti alla presenza delle massime autorità cittadine e per ringraziare tutti gli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa e le decine di giovani volontari spoletini che ogni anno permettono a questo torneo di crescere e di farsi conoscere in tutto il territorio Nazionale.

L’ingresso alle partite è gratuito e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare sugli spalti per questi bellissimi giorni di festa dello sport.

