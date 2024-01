Grandi e piccini potranno ritrovarsi in piazza a partire dalle 17.30

Città della Pieve, 2 genn. 2024 – Anche quest’anno torna l’allegra e tradizionale manifestazione della Befana di Città della Pieve. Attorniata dai fedeli e festosi folletti, invocata dai bambini come prima, più di prima, la vecchietta più famosa e attesa d’Italia distribuirà gioia, sorrisi e caramelle.

Ancora una volta lascerà con il fiato sospeso il volo dell’arzilla (s)calatrice che alle 17.30 del 6 Gennaio partirà dal Campanile del Duomo di Città della Pieve per arrivare alla Torre Civica in un percorso di circa 45 metri per ripartire lesta e finalmente atterrare nella Piazza del Plebiscito volando per ulteriori 75 metri.

Il magico evento è organizzato dal Comune di Città della Pieve con Int.Geo.Mod. Srl che si avvale del personale specializzato del Gruppo speleologico CAI di Perugia, impegnato in prima linea con circa quaranta volontari. Un evento unico che unisce l’esperienza e l’abilità del Gruppo Speleologico al fascino suggestivo del centro storico della famosa cittadina.

Quest’anno, un ringraziamento particolare va alla Banca Centro Toscana Umbria per il contributo dato al Gruppo Speleologico per i regali da destinare ai piccoli partecipanti.

