Sarà eseguito il programma inedito AVE DONNA CHIARA STELLA

Spello, 3 gennaio 2024 – La 14ª edizione del Festival “Spello Splendens – Voci e suoni del Natale” si aprirà domani, 4 gennaio, alle ore 21.15 nella Chiesa di Sant’Andrea con il concerto del Micrologus dal titolo Ave Donna Chiara Stella che celebra anche i 40 anni di attività del gruppo.

Il programma proposto promuove la riscoperta, in prima esecuzione moderna, dei repertori vocali e strumentali della tradizione francescana delle Marche e delle regioni limitrofe del Centro Italia (Umbria e Abruzzo), in gran parte sconosciuti e provenienti da un unico manoscritto, il West. 84, di fine XV sec., conservato alla Columbia University (New York).

In particolare, grazie alle ricerche del musicologo Francesco Zimei, ci si riferisce alle polifonie a due voci, assimilabili ai discanti arcaici, con testi in volgare e influenze dialettali della zona, che prendono vita in una nuova esecuzione, non di tipo corale, ma solistico, di voci a cappella, o con l’accompagnamento di alcuni strumenti storici in uso nelle confraternite dell’epoca e negli oratori. Nelle sue più recenti ricerche, il Prof. Zimei mette in risalto la funzionalità di alcune di queste laudi, dedicate alla Vergine di Loreto, e la richiesta di protezione dalle tremende pestilenze che si sono succedute nel XV secolo.

Il Festival è proposto dal Centro Studi Europeo di Musica Medievale “Adolfo Broegg” di Spello, curato dall’Associazione Musicale Micrologus con i direttori artistici Goffredo Degli Esposti e Gabriele Russo, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Spello.

