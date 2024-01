Fossato di Vico, 3 genn. 2024 – I Carabinieri della Stazione di Fossato di Vico, nell’ambito della consueta attività preventiva predisposta dalla Compagnia Carabinieri di Gubbio, in occasione delle festività di Capodanno, al fine di contrastare maggiormente i reati predatori in genere e quelli inerenti l’uso degli stupefacenti, hanno denunciato in stato di libertà, alla competente Autorità Giudiziaria, un 25enne per il reato di detenzione di oggetti atti ad offendere.

Il giovane è stato controllato all’interno di un’autovettura in sosta in zona isolata in Località Purello e il suo nervosismo ha fatto insospettire immediatamente i militari operanti che hanno quindi proceduto ad un’accurata perquisizione personale e veicolare rinvenendo sotto il sedile lato passeggero, all’interno di un portaoggetti, un coltello a serramanico della lunghezza di 20 cm, con lama di cm 8, del quale l’uomo non è stato in grado di giustificarne il possesso.

Nel corso del servizio, nei pressi della stazione ferroviaria, i Carabinieri hanno inoltre proceduto all’identificazione di un altro ragazzo, residente nel Lazio, il quale, alla vista dei militari, ha tentato di disfarsi di un involucro, prontamente recuperato, contenente gr. 1 di sostanza stupefacente del tipo hashish.

La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente del tipo marijuana, pari a gr. 1,5, celati all’interno dello zaino.

Per il giovane è scattata la segnalazione alla Prefettura di Roma per la violazione ammnistrativa di detenzione abusiva di sostanze stupefacenti ritenuta per uso personale.

