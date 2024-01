Perugia, 11 gennaio 2024 -Entusiasmo, condivisione, emozione, amicizia, opportunità: è questo ciò che il Lions Club Perugia Host sta donando ai numerosi ragazzi che partecipano al programma Scambi giovanili dell’anno sociale 2023-2024.

Il Service, incredibilmente intenso grazie all’instancabile lavoro della socia del Club Loredana Virdis (Componente Comitato Umbria del Comitato Distrettuale Campi e Scambi Giovanili), si sta articolando in numerose attività, intraprese sin dall’inizio dell’anno sociale, che hanno già coinvolto un elevato numero di ragazzi di numerose nazionalità.

All’inizio di luglio Lucie, dalla Repubblica Ceca, e Karla, dal Messico, attraverso il progetto Host Family, hanno potuto trascorrere una settimana nella splendida città di Perugia e conoscere, vivere ed apprezzare la cultura e le tradizioni del nostro Paese, grazie alla straordinaria accoglienza dalle famiglie ospitanti della socia Loredana Virdis e di Morena Mortaro, che hanno riservato loro un intenso programma nel territorio umbro.

Sempre all’inizio di luglio, il L.C. Perugia Host ha partecipato alla organizzazione della tappa di Perugia del Campo di Amicizia E. Cesarotti in cui il Club, ospitando a pranzo e offrendo la visita guidata della città, ha permesso a un nutrito gruppo di ragazzi di apprezzare le bellezze di Perugia.

Nel vero spirito del Service, il Club ha partecipato anche agli scambi in uscita, dando la possibilità a Francesco Lisarelli di vivere una straordinaria esperienza di due settimane in Nuova Zelanda, dal 26 luglio al 14 agosto 2023.

Durante le feste di Natale, dal 21 al 28 dicembre, Marian, Ivana e Oliver dal Messico e Ryoma dal Giappone, grazie al progetto Host Family, sono stati infine ospiti delle famiglie dei soci del Club Loredana Virdis e Stefano Saetta e da quella di Morena Mortaro che, ancora una volta, hanno permesso a ragazzi di nazionalità diverse di conoscersi e poter vivere la cultura del nostro Paese, grazie ad un programma particolarmente intenso ideato dalle Famiglie ospitanti. Nel soggiorno, oltre che alle visite di Perugia, Assisi, Gubbio, i ragazzi hanno partecipato alle emozioni straordinarie che il concerto di beneficenza Solidarietà, la chiave del successo organizzato dal L.C. Perugia Host, ha donato loro e a tutti i partecipanti grazie al Maestro Maurizio Mastrini, artista umbro di fama internazionale che ha offerto il proprio talento per il Comitato per la Vita Daniele Chianelli in quella che è stata definita dai presenti una serata memorabile.

