Domenica 14 gennaio nuovo appuntamento

Spoleto, 11 gennaio 2024 – Tornano i laboratori creativi per famiglie con bambini da 4 a 11 anni a cura di Sistema Museo con un nuovo appuntamento in programma per domenica 14 gennaio alle ore 15.30 a Palazzo Collicola.

‘A ciascuno il suo…santo!’’ sarà una divertente attività con lo scopo di insegnare a riconoscere con un approccio ludico e coinvolgente i santi rappresentati nelle tante opere d’arte presenti al Piano Nobile di Palazzo Collicola.

La quota di partecipazione è di € 5.00 a bambino.L’attività in programma prevede la PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA fino ad esaurimento posti entro le ore 18 del giorno precedente l’attività.

Il prossimo appuntamento sarà domenica 18 febbraio con ‘Un messicano a Monteluco’ alle ore 15.30 sempre a Palazzo Collicola.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Sistema Museo allo 0743.46434 o all’indirizzo mail

spoleto@sistemamuseo.it.

