Perugia, 23 gennaio 2024 – Dalla “Perugia sospesa” alla “Perugia possibile”: sarà questo il tema del prossimo confronto, promosso da Costituente Perugia, che si svolgerà il prossimo 25 gennaio, giovedì, alle ore 17, presso il suggestivo Oratorio San Francesco dei Nobili, in via degli Sciri 6, a Perugia.

Già nei precedenti appuntamenti Costituente Perugia si è prefissa l’obiettivo di avviare un ampio confronto non solo per esplorare il passato della città, e le tante opere “sospese” che in questo ultimo decennio si sono trasformate in vere e proprie “opere incompiute”, ma per analizzare il presente e, soprattutto, per rivolgere lo sguardo al futuro di Perugia, indicandone idee e progetti innovativi, che sappiano, nel concreto, proporre una idea di città più sostenibile ed inclusiva.

A confrontarsi su alcuni dei temi, e delle emergenze, che riguardano Perugia, saranno Paola Brunori, neurologa presso l’Azienda Ospedaliere di Perugia, che svolgerà una comunicazione su “La città della salute”; Lorella Mercanti, avvocato del foro perugino, si occuperà della “Città delle famiglie”, e Franco Ruggieri, già direttore della Fondazione Teatro Stabile dell’Umbria, che tratterà il tema “La città della cultura”.

Infine, è previsto l’intervento di Fabio Viola, considerato uno dei più influenti “gamification designer” al mondo; a lui il compito di svolgere una comunicazione sul tema “La città in gioco”.

L’iniziativa sarà coordinata da Paolo Belardi di “Costituente Perugia”, che ne curerà anche le conclusioni: “questo nuovo appuntamento – ha dichiarato Paolo Belardi – lo abbiamo immaginato come un momento per poter esplorare – insieme e grazie al contributo di personalità perugine, che conoscono a fondo la realtà e la vita di Perugia – le potenzialità della nostra città e contribuire ad immaginare il suo futuro, in un evento di riflessione, condivisione e progettualità”.

