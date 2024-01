Fursan Cup 2024 al countdown: riconfermato il team italiano di sistemaeventi.it. Per la prima volta si disputerà la CEI3* sui 160 km, che varrà come pre test-event del Campionato del Mondo 2026

Perugia, 24 gennaio 2024 – La strategia sportiva del Talent Hunting in Arabia Saudita sta allargando con progetti inimmaginabili il proprio orizzonte di attività.

Non punta, con eventi di alta gamma e investimenti in tecnici e giocatori di alto profilo, soltanto sul calcio, ma su altri differenti ambiti sportivi. Tra questi anche gli sport del cavallo e in particolare la disciplina equestre che più profondamente caratterizza la tradizione del paese: l’endurance.

Per il terzo anno consecutivo la Royal Commission for AlUla e la Federazione Equestre dell’Arabia Saudita hanno scelto il team di sistemaeventi.it per l’organizzazione di quello che è uno degli eventi di endurance più ricchi e importanti nel panorama internazionale.

Ed è così partito il countdown per la Fursan CUP 2024, la prestigiosa competizione in programma dal 9 all’11 febbraio ad AlUla, la perla dell’Arabia Saudita e destinazione turistica emergente per le sue bellezze naturali ed archeologiche.

La “Custodian of the Two Holy Mosques – Fursan Cup 2024” sarà come sempre una gara di endurance di altissimo livello, che si distinguerà non soltanto per l’eccellenza sportiva, ma anche per lo straordinario montepremi di circa 5 milioni di euro (20 milioni di SAR), che attirerà sicuramente i migliori atleti da ogni angolo del mondo, consolidando la competizione come l’evento più importante del calendario internazionale. Non solo. Quest’anno, oltre alla consueta categoria CEI2* sui 120 km, la Fursan CUP di AlUla ospiterà per la prima volta la CEI3* sulla distanza massima dei 160 km, che varrà come pre test-event del Campionato del Mondo del 2026.

Il team di sistemaeventi.it, composto da 40 dei suoi migliori professionisti – tra veterinari, tecnici, addetti ai percorsi e alle scuderie – si trasferirà dall’Italia ad AlUla per fornire un supporto tecnico e logistico di alta qualità e per contribuire in modo decisivo al successo di una competizione che richiede standard di eccellenza.

Alla guida del team di sistemaeventi.it c’è il CEO & Chairman Gianluca Laliscia, figura chiave nel mondo dell’endurance per esperienza e leadership, elementi determinanti nel garantire il successo di eventi di questa portata e consolidando la reputazione del team come un punto di riferimento nel settore.

“Siamo particolarmente soddisfatti della nostra collaborazione con la Royal Commission for AlUla e la Federazione Equestre dell’Arabia Saudita – commenta Laliscia – Ci siamo affermati come un partner fidato e coraggioso nel panorama degli eventi di endurance, dimostrando capacità nel gestire complessi aspetti tecnici e organizzativi. La fiducia riconfermataci dal Governo Saudita è per noi un grande riconoscimento della nostra professionalità, del lavoro di oltre 20 anni e dell’impegno dimostrato da tutto il team”.

Dopo le riuscite edizioni della Fursan Cup 2022 e 2023 e una serie di altri recenti eventi internazionali, sistemaeventi.it ha mantenuto una presenza costante ad AlUla: nel 2023, è stato il partner tecnico-sportivo per l’intera stagione sportiva della regione e ha giocato un ruolo decisivo nell’assegnazione, proprio ad AlUla, del prestigioso Campionato del Mondo “FEI Endurance World Championship 2026” da parte della Federazione Equestre Internazionale.

La bandiera del Made in Italy, rappresentata non soltanto da Andrea Bocelli, che per la sesta volta tornerà sul palco del Maraya Concert Hall il prossimo 26 gennaio, ma anche da sistemaeventi.it nel panorama sportivo internazionale, si ergerà ad AlUla, restando alta almeno fino al 2026, grazie a una partnership che sottolinea l’importante contributo italiano nell’eccellenza e nell’organizzazione di eventi di portata mondiale come la Fursan Cup, un appuntamento atteso da atleti, appassionati e addetti ai lavori e che coniuga competizioni di altissimo livello, un montepremi straordinario e la bellezza senza pari di AlUla.

