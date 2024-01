Saper parlare correttamente, utilizzare una comunicazione efficace per essere sicuri di essere ascoltati e compresi

Perugia, 30 gennaio 2024 – Teatro di Sacco, in collaborazione con l’Associazione Borgobello, propone il corso LE PAROLE PER DIRLO come singolare esperienza rivolta a tutti coloro che desiderino acquisire competenze per saper leggere ad alta voce in modo efficace, vogliano affinare la propria pronuncia e articolazione, migliorare la propria comunicatività verbale, migliorare le corrette sonorità della lingua italiana arricchendo, contemporaneamente, la qualità della voce e dell’articolazione, acquisire piena consapevolezza di cosa sia l’uso corretto dell’italiano, il suo ritmo e la sua musicalità.

Il corso si propone, inoltre, di far acquisire ai partecipanti anche l’espressività corporea e gestuale grazie allo studio del movimento e dello spazio. Oggi tali competenze sono più che mai necessarie, in quanto, molto spesso, vengono esercitate poco e male, anche a causa dell’utilizzo di hardware e social network che rimangono senz’altro utilissimi, ma che dovrebbero essere impiegati nella giusta misura.

LE PAROLE PER DIRLO si articola in un ciclo di 12 lezioni, una alla settimana, della durata di 150’ minuti ciascuna, abbinando teoria, strumenti ed esercizi, sia vocali (come dizione o corretta articolazione) che fisici, tenendo ben presente che è il nostro corpo, attraverso la sua azione sull’apparato fonatorio, a produrre la quantità e qualità del suono che crea la base vocale per la composizione della parola.

Il corso si terrà ogni mercoledì dalle 19.00 alle 21.30 dal 6 marzo al 22 maggio 2024 presso la Sala Cutu (Piazza

Bruno 9 – Perugia) e accoglierà un massimo di 12 partecipanti . Al termine del corso verrà realizzata una piccola esercitazione pubblica finale e verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Il corso sarà tenuto da Roberto Biselli, attore, regista, direttore del Teatro di Sacco, insegnante di dizione e lettura espressiva, docente collaboratore del corso di Alta Formazione Parole e Suoni all’Università per Stranieri di Perugia, consulente esterno per AIIC (Associazione Internazionale Traduttori e Interpreti simultanei).

Il programma del corso è articolato nei seguenti moduli:

Introduzione

La Voce

La Pronuncia

La Lettura

Le PAROLE per DIRLO

Il costo complessivo del corso LE PAROLE PER DIRLO è di 200,00 euro da pagare in due tranches, una (100 euro) all’inizio del corso e l’altra (100 euro) a saldo entro il 30 aprile 2024. I possessori della tessera dell’Associazione Borgobello avranno uno sconto del 10% sul costo dell’attività formativa.

Per info e iscrizioni contattare, anche WhatsApp, il numero 3206236109.

