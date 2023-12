Due tour speciali a spasso per il territorio in navetta

Trevi, 20 dic.2023 – Il 23 DICEMBRE i Musei San Francesco Trevi sono lieti di invitarvi ad una iniziativa davvero speciale che lega le festività natalizie al territorio: – –

E’ un’iniziativa per tutte le famiglie voluta dal Comune di Trevi e Le Macchine Celibi con la collaborazione dei frantoi e delle Az. Agr. del nostro territorio.

Due tour speciali con la presenza di Babbo Natale in navetta. Andremo a spasso per il territorio di Trevi prendendo come tappe Frantoi e Az. Agricole locali: vi porteremo nelle frazioni di Bovara, Pigge, Manciano, Matigge e Coste di Trevi : – partenza dal Complesso Museale di San Francesco – Museo della Civiltà dell’Ulivo – Az. Agr. Zappelli Cardarelli Agriturismo I Mandorli Frantoio Gaudenzi

Partenza dal Complesso Museale di San Francesc: Museo della Civiltà dell’Ulivo Azienda Fratelli Medei Olio Frantoio Ciarletti Olio Trevi Il Frantoio con visite nel Centro Storico alle botteghe dei produttori locali Azienda olivicola Pietro Venturini e Antonio Gaudenzi

