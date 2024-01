L’iniziativa si è tenuta domenica 28 gennaio presso il campo dell’Asd Rugby Foligno. Presenti le giovani under 14, 16 e 18 di Umbria, Lazio, Toscana, Abruzzo e Marche

Foligno, 30 gennaio 2024 – Il rugby rosa ancora una volta protagonista nel cuore verde d’Italia. Sono state circa 140 le ragazze che, domenica 28 gennaio, hanno preso parte all’attività interregionale in rappresentanza di cinque regioni: Umbria, Lazio, Toscana, Abruzzo e Marche.

Sono scese sul campo dell’Asd Rugby Foligno le giovani delle under 14, 16 e 18 che hanno dato vita ad una giornata vivace e proficua, complice anche la bella giornata soleggiata e con la temperatura mite.

Le ragazze under 14 hanno giocato con la formula a 7 su metà campo mentre le under 16 e 18 con quella a 15 sull’intera superficie verde. Il tutto alternando formazione e gioco. Presente alla giornata anche Cristina Tonna, coordinatrice Fir (Federazione Italiana Rugby) del settore femminile.

“Questi sono appuntamenti molto importanti per molteplici motivi: per le ragazze per farle crescere e per farle giocare il rugby totale, 15 contro 15, visto che di solito nei club non riescono a farlo a causa dei numeri; per tutti gli allenatori per confrontarsi tra loro; per mettere sempre più in comunicazione le strutture regionali dei Comitati con i Club.

Sono attività che, se si riescono a programmare ed ideare, servono e sono da stimolo per tutti. La partecipazione alla giornata è stata molto bella. L’organizzazione ha funzionato e come Comitato regionale umbro ringrazio il Foligno Rugby”, ha commentato Alessandro Speziali, tecnico regionale Fir.

