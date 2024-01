Sfilata in maschera e spettacoli itineranti

Città della Pieve, 30 gennaio 224 – Il Carnevale si avvicina e l’Amministrazione Comunale di Città della Pieve ha organizzato un programma variegato di spettacoli, con la partecipazione della Banda Musicale di Città della Pieve, delle Majorettes, dei trampolieri della Compagnia Alchimia e di DJ Marco Mansueti.

La festa si apre l’11 febbraio alle ore 15:00 con la partenza da Piazza Unità d’Italia della sfilata delle maschere, accompagnate da spettacoli itineranti. In Piazza Plebiscito, invece, si svolgeranno le premiazioni delle maschere più belle e originali accompagnate dalla musica di DJ Marco Mansueti e tanto divertimento. Tre saranno i premi in palio: singolo, coppia e gruppo.

Il Carnevale pievese è un evento per tutta la famiglia e non mancano gli intrattenimenti dedicati anche ai più piccoli: venerdì 9 febbraio, dalle ore 15:30 alle ore 17:30, all’Ufficio Turistico in piazza Matteotti, il Comune, in collaborazione con Sistema Museo, organizza “Crea la tua maschera!”, un laboratorio artistico di realizzazione delle maschere di carnevale dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni.

E’ gradita la prenotazione allo 0578 298840.

(1)