Vi aspetta master chocolate con giovani pasticceri e un cuore piccante. Questo è solo qualche anticipazione della manifestazione che animerà Terni dal 9 al 18 febbraio

Terni, 1 febbraio 2024 – Si sta avvicinando sempre più la data di inaugurazione di Cioccolentino, manifestazione che animerà la città di Terni dal 9 al 18 febbraio e le novità non mancano. Tanti gli appuntamenti che animeranno la città dell’acciaio che per l’occasione diventerà la capitale della cioccolata e dell’amore. Non mancheranno laboratori, sfide, degustazioni e tanto divertimento in un contest che abbraccia l’amore in tutte le essenze.

Chi vuole conoscere l’intera manifestazione non deve fare altro che venire all’inaugurazione che si terrà venerdì 9 febbraio alle 17 al Palasì di Terni. Sarà proprio lì che verrà svelato l’intero programma dei 10 giorni. Intanto ecco altre pillole e novità della kermesse.

Da non perdere l’appuntamento con Master Chocolate PalaSì! in piazza della Repubblica. Sarà una grande competizione in cui gli studenti dell’alberghiero di Terni A.Casagrande lavoreranno a stretto contatto con pasticceri, docenti e chef. Ma questo è solo uno degli appuntamenti in programma nei 10 giorni della kermesse giunta alla ventesima edizione e che si propone con una miriade di appuntamenti nuovi.

Il pampepato tipico dolce di Natale, farà innamorare i presenti. A San Valentino il dolce per eccellenza ternano verrà riprodotto in chiave romantica e potrà essere degustato in piccoli assaggi. A cura del Maestro pasticcere Francesco Favorito.

Da non dimenticare che in questa edizione verrà creato un cuore piccante grazie allo chef Matteo Barbarossa e al Maestro pasticcere Alessio Formichetti che si confronteranno in una sfida appassionante tra dolce e salato con al centro il tema piccante. Un appuntamento da non farsi scappare e che anzi si preannuncia ricco di adrenalina.

E poi ancora c’è l’anteprima Wine & Love, manifestazione che animerà dal 17 al 19 maggio la città di Terni. Nell’anteprima è stato realizzato un angolo dove gustare i più conosciuti vini umbri accompagnati dal cioccolato, guidati dal sommelier Simone Nelli..

E la chocostory dove la mettiamo? Sarà il cioccolatiere Luca Calvani che è pronto a portare curiosissime ricette in cui la golosità del cioccolato incontrerà la particolarità di ingredienti speciali. I presenti si troveranno a gustare particolari cioccolatini che uniranno il gusto dei frutti tropicali con il cioccolato

Per partecipare ai corsi andare su www.cioccolentino.com ed inviare una richiesta tramite il numero WhatsApp.

