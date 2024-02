L’iniziativa, che nasce dalla proposta di alcuni studenti dell’Ateneo, è aperta a tutti con accesso gratuito

Perugia, 3 febbraio 2024 – Sono molti i giovani che, pur senza propositi di pubblicazione, si cimentano nella composizione di poesie.

Il dato è emerso anche nelle aule della Stranieri, e in specifico nell’ambito dei corsi di Letteratura Italiana, tanto che alcuni studenti – e in particolare Marianna Capriotti studentessa della magistrale Itas – hanno chiesto ai docenti Sabrina Stroppa e Daniele Piccini, titolari della disciplina, la possibilità di approfondirne storia e tecniche.

È nato così il ciclo di lezioni A scuola di poesia, che Sabrina Stroppa (Letteratura Italiana) e Daniele Piccini (Filologia della Letteratura Italiana) terranno dal 7 febbraio al 17 aprile prossimi, con accesso anche da remoto.

La finalità dell’iniziativa non è solo quella di avvicinare giovani e amanti del linguaggio lirico ai poeti contemporanei, facendone conoscere loro tematiche e stilemi, ma attraverso questa esplorazione fornire possibili modelli o punti di riferimento a coloro che sono interessati ad esprimersi in versi. Leggere gli autori del proprio tempo, infatti, può dare ispirazione per affinare le proprie abilità di composizione poetica.

Ciò anche in ragione del fatto che la recente tradizione poetica contemporanea esclude una lingua speciale della poesia e insegna che anche a livello metrico le scelte, più libere o più conservative, possono essere le più disparate. Si tratta dunque di prendere contatto con il testo poetico per poi inserirsi nel vivo della composizione lirica con consapevolezza, oltre che con curiosità, e seguendo la propria personale intonazione.

La poesia infatti insegna ad ascoltarsi, a scoprire non solo ciò che il poeta dice, ma soprattutto ciò che racconta di noi stessi.

Questo il calendario:

– 7 febbraio h 14:00 – 16:00 – aula B P. Valitutti

Daniele Piccini

“Leggere poesia, scoprire sé stessi”

– 1 marzo h 14:00 – 16:00 – aula B P. Valitutti

Daniele Piccini

“Impariamo a scrivere dai maestri”

– 4 marzo h 14:00 – 16:00 – aula B P. Valitutti

– 17 aprile h 14:00 – 16:00 – aula B P. Valitutti

Sabrina Stroppa

“Esibizione e cancellazione dell’io nella poesia contemporanea italiana”

L’ingresso al ciclo di incontri “A scuola di poesia” è libero e gratuito.

(2)