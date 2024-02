L’incidente sulla Perugia-Ancona lungo il tratto a doppio senso di marcia. Due i feriti

Perugia, 7 febbraio 2024 – Il bilancio del grave incidente stradale frontale fra una Panda e un’automedica è di un morto e due feriti. La vittima è il conducente della Panda.

L’auto, a seguito del violento impatto, si è accartocciata su se stessa. Il sinistra alle uscite obbligatorie prima di Casacastalda e Valfabbrica, sulla 318 che è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire prima i soccorsi e poi i rilievi da parte dalla Polstrada.

A perdere la vita un uomo di 79 anni originario delle Marche. La dinamica è in via di accertamento. Le due auto marciavano in senso opposto di marcia.

Una delle due auto avrebbe invaso l’altra corsia. Uno dei due feriti è stato trasportato all’ospedale di Branca e l’altro a Perugia.

(30)