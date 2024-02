La carovana del ciclismo italiano ed internazionale arriverà nella città umbra il prossimo 6 marzo

Gualdo Tadino, 8 febbraio 2024 – La città di Gualdo Tadino è in fermento per l’imminente arrivo, il prossimo 6 marzo, della 3° tappa della 59° edizione della Tirreno-Adriatico 2024: Volterra-Gualdo Tadino.

Lo straordinario appuntamento sportivo internazionale, che porterà in città, i migliori ciclisti del Mondo è stato presentato presso la Sala Consiliare del Comune di Gualdo Tadino durante la giornata di giovedì 8 Febbraio.

Presenti all’occasione, oltre al Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti e all’Assessore allo Sport del Comune di Gualdo Tadino, Stefano Franceschini, anche il Presidente del Coni Umbria, Domenico Ignozza e il Presidente del Comitato Regionale Ciclismo Umbria, Massimo Alunni.

“Ringrazio il Presidente del Coni Umbria, Ignozza e quello del Comitato Regionale Ciclismo Umbria, Alunni- ha dichiarato il Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti – per essere qui oggi alla presentazione dell’arrivo di una tappa della Tirreno Adriatico a Gualdo Tadino il prossimo 6 marzo.

Siamo molto soddisfatti di ospitare un nuovo evento sportivo di rilievo internazionale nella nostra città perché rappresenta una grande occasione di promozione e visibilità oltre che per Gualdo Tadino, anche per tutto il territorio limitrofo e la Regione Umbria

Un traguardo molto importante e non casuale frutto dell’autorevolezza che Gualdo Tadino si è guadagnata sul campo e degli ottimi rapporti costruiti con il gruppo RCS, organizzatore delle corse ciclistiche a tappe e delle grandi classiche più importanti a livello mondiale, iniziato nel 2018 con l’arrivo del Giro d’Italia.

La tappa Volterra-Gualdo Tadino, sarà il quarto evento internazionale RCS che ospitiamo in città negli ultimi sei anni e questo certifica il grande lavoro fatto in questo periodo.

Oltre all’arrivo del 6 Marzo, che sarà una grande giornata di festa per tutta la nostra comunità e alla quale invito tutti a partecipare, saremo promotori anche di altri eventi collaterali per la speciale occasione, come un contest fotografico aperto a tutti in collaborazione con il Gruppo Fotografico Gualdese, che ringrazio, ed il concorso Vetrine Blu rivolto ai commercianti.

Vi aspettiamo numerosi a Gualdo Tadino il 6 Marzo perché più siamo e meglio stiamo”.

Dopo gli storici arrivi del Giro d’Italia nel 2018 (tappa Penne-Gualdo Tadino con la vittoria del talento sloveno Matej Mohoric), della Tirreno-Adriatico 2021 (tappa Monticiano-Gualdo Tadino con la vittoria dello straordinario fenomeno olandese Mathieu van der Poel) e la partenza del Giro-E nel 2023, quindi il prossimo 6 marzo 2024 la Corsa dei Due Mari entrerà ancora una volta a far parte della storia non solo della nostra città, ma dell’intero territorio della fascia appenninica e della Regione Umbria.

Sarà un’occasione unica per ammirare di nuovo i più grandi campioni internazionali del ciclismo, tra i quali dei campionissimi come Mathieu Van Der Poel, Wout Van Aert e Tao Geoghegan Hart.

Fondata nel 1966, la Tirreno-Adriatico si è sempre congedata in riviera, eccetto la primissima edizione, quando comunque San Benedetto fu tappa intermedia.

Dal 4 al 10 marzo la Tirreno-Adriatico vivrà la sua 59esima edizione toccando diverse regioni dell’Italia centrale tra cui la Toscana, l’Umbria, l’Abruzzo e le Marche. Tra queste sette tappe figura anche la Volterra-Gualdo Tadino che si svolgerà il 6 marzo.

La tappa Volterra-Gualdo Tadino si snoderà su un percorso di 220 km (tappa più lunga della competizione) con tante insidie durante il percorso e con il traguardo finale previsto nella zona dei Giardini Pubblici (come nell’edizione del 2021).

Vista la rilevanza dell’evento mercoledì 6 marzo tutte le scuole di ogni ordine e grado della città rimarranno chiuse per permettere maggiore partecipazione all’iniziativa.

“Il Coni – ha detto il Presidente del Coni Umbria, Domenico Ignozza – è sempre vicino a Gualdo Tadino, perché questa città è continuamente protagonista nello sport.

Gualdo Tadino, infatti, è tra le eccellenze umbre dello sport e la sua Amministrazione è molto sensibile al tema come dimostrano la recente inaugurazione del primo Centro di Atletica Indoor dell’Umbria e il Centro dedicato alla FIGEST.

Ospitare quattro volte un evento RCS in pochi anni rappresenta in tema di promozione e visibilità del territorio e della Regione un risultato eccezionale. E’ grande orgoglio per tutti noi amanti dello sport”.

“Con questo grande evento internazionale – ha concluso il Presidente del Comitato Regionale Ciclismo Umbria, Massimo Alunni – accenderemo i riflettori sul nostro sport e sul movimento ciclistico umbro, che ha bisogno di incentivare i giovani a provare la nostra disciplina.

Oltre all’aspetto sportivo, inoltre, ci saranno notevoli benefici anche in tema di promozione del territorio visto che l’arrivo della Tirreno Adriatico a Gualdo Tadino rappresenta una straordinaria vetrina per tutti”.

Durante la Conferenza Stampa sono stati lanciati due concorsi che fanno parte delle iniziative collaterali che si svolgeranno per la Tirreno-Adriatico a Gualdo Tadino. Il primo riguarda il contest fotografico #duemariunsolore.

Il Comune di Gualdo Tadino in collaborazione con il Gruppo Fotografico Gualdese lancia da oggi 8 febbraio 2024 l’hashtag ufficiale della tappa della Tirreno Adriatico Volterra-Gualdo Tadino #duemariunsolore.

Un hashtag che darà il via ad un contest fotografico aperto a tutti i cittadini (dall’8 febbraio al 6 marzo 2024) che potranno postare su Instagram le loro foto rappresentative di Gualdo Tadino associate alla Tirreno-Adriatico (sono valide immagini inviate anche nel giorno dell’arrivo della tappa a Gualdo Tadino il 6 marzo).

Il secondo concorso, invece, prende il nome di Vetrine Blu. Il Comune di Gualdo Tadino invita tutti gli esercizi commerciali della città a predisporre, da oggi 8 febbraio al 7 marzo, delle vetrine a tema per rendere omaggio alla corsa dei due mari.

Per l’occasione è stato indetto il concorso “Vetrine Blu”, che è il colore della manifestazione. Il concorso metterà in palio, per il negoziante che avrà allestito la vetrina a tema più bella, originale e significativa 1 premio speciale che sarà consegnato in Municipio successivamente al 6 marzo.

Oltre ai due concorsi sopra citati, un’altra iniziativa collaterale alla Tirreno Adriatico vedrà protagoniste le scuole primarie del territorio comunale con il Contest BiciScuola, un progetto educativo che si rivolge agli studenti delle scuole primarie delle province toccate da tutte le altre corse organizzate da RCS Sport, che ha l’obiettivo di far conoscere ai giovani i valori del ciclismo e di avvicinarli alla cultura della bicicletta, trattando anche i temi dell’educazione al benessere, ambientale e stradale.

CARATTERISTICHE TAPPA VOLTERRA -GUALDO TADINO

Tappa molto lunga e abbastanza ondulata nella prima parte che percorre le colline del senese attraversando anche Siena. Da segnalare nel primo tratto quattro passaggi a livello consecutivi sulla medesima linea (secondaria). Dopo Torrita di Siena le asperità si addolciscono e lungo la piana del Trasimeno che porta a Perugia si percorrono strade prevalentemente rettilinee a volte con carreggiata ristretta. Si affronta in seguito la salita lunga e pedalabile di Casacastalda la cui discesa porta direttamente all’arrivo. Strada molto articolata e impegnativa specie in discesa.

Ultimi chilometri ondulati e prevalentemente a scendere fino all’ultimo chilometro dove si segnala una svolta piuttosto accentuata verso sinistra punto di inizio del finale. La strada presenta dapprima ampie curve per poi finire in rettilineo. La retta finale è in leggera salita con pendenze attorno al 4%. Linea di arrivo su rettilineo in asfalto larga 8 m.

VISIBILITA’ E MEDIA COINVOLTI

La corsa viene trasmessa nei 5 continenti (RAI-Eurosport-Abu Dhabi Media-Supersport-ESPN Latin America-TDN-EUROSPORT ASIA PACIFIC-Zhibo TV-GCN-Sky Sport, ecc) con 230 giornalisti accreditati provenienti da tutto il mondo. La Tirreno-Adriatico presenta un audience mondiale in televisione di 47 milioni, con oltre 3000 ore di diffusione nel Mondo, mentre in Italia si ha un’audience di 11 milioni con quasi 80 ore di trasmissioni televisive.

La corsa nei social e nel sito internet ottiene circa 10 milioni di visualizzazioni.

