Terni, 9 febbraio 2024 – I Carabinieri della Stazione di Terni, nel pomeriggio di ieri, hanno tratto in arresto un albanese 37enne in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Spoleto.

L’uomo, condannato in via definitiva alla pena di 3 anni di reclusione per reati in materia di stupefacenti commessi in questa provincia e che beneficiava dell’affidamento in prova, è stato associato presso la Casa Circondariale del capoluogo. (Foto di rtepertorio)

(1)