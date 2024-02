Perugia, 19 febbraio 2024 – Aveva 53 anni ed ha trovato al morte a Ponte Felcino, mentre era in sella alla sua moto. Così è morto ieri Gianluca Gagliardini. Nello stesso incidente sono rimaste ferite altre quattro persone, tra cui un ragazzo di 15 anni e una giovane donna di 19.

Gagliardini, un carrozziere molto conosciuto nella zona, aveva recentemente preso in gestione il bar dei giardini Thebris, a poche decine di metri dal luogo dell’incidente. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente tra la comunità locale.

L’allarme è scattato intorno alle 16:45. Quando soccorritori, vigili del fuoco e forze dell’ordine sono arrivati sul posto, hanno trovato una scena devastante: un uomo senza vita sull’asfalto, tre persone gravemente ferite in un’auto e un 22enne con ferite gravi in un’altra auto coinvolta nello scontro. Tutti i feriti sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale di Perugia. E’ stato necessario l’elisoccorso per una ragazza di 19 anni. Il ragazzo di 22 anni è stato dimesso nella mattinata di lunedì, mentre rimangono ricoverate altre tre persone di cui una in terapia intensiva e 2 in ortopedia.

Gli agenti della polizia locale si sono immediatamente dedicati a ricostruire gli eventi che hanno portato all’incidente. Le due auto coinvolte nello scontro erano gravemente danneggiate nella parte anteriore, suggerendo che potrebbero essersi scontrate frontalmente. Non si esclude la possibilità che una delle auto possa aver eseguito una manovra azzardata.

