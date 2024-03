Foligno, 3 marzo 2024 – E’ stata pubblicata la graduatoria del Comune di Foligno relativa all’avviso per i contributi alle famiglie numerose, con una dotazione regionale di circa 19mila euro e sono stati aggiunti dalla Zona Sociale 8 (il Comune di Foligno è capofila) ulteriori 54mila euro circa, presi dal fondo per le politiche familiari 2022.

“Per la prima volta grazie a questa scelta politica, sono state finanziate tutte le domande ammesse, per un totale di 106 famiglie inserite nella graduatoria, ha detto l’ assessore alle politiche familiari Agostino Cetorellisottolineando che “questo provvedimento, insieme ad altri già messi in atto, testimonia come l’ impegno a favore delle famiglie non è mai venuto meno e che c’è la volontà di favorire un processo anche culturale che valorizzi la famiglia” .

L’avviso, che prevedeva un contributo di 150 euro per ogni figlio minore di diciotto anni presente nel nucleo, era rivolto a famiglie numerose della zona sociale N.8 – e ivi residenti da almeno cinque anni – con almeno quattro figli con età inferiore a 26 anni di cui almeno uno minorenne ed un ISEE del nucleo familiare non superiore a 36mila euro.

I richiedenti dovevano infine essere: cittadini italiani – cittadini comunitari – cittadini extracomunitari, in possesso del titolo di soggiorno regolare, con esclusione dei titolari di permessi di durata inferiore a sei mesi.

Si ricorda che la graduatoria è visionabile attraverso questo link: https://www.comune.foligno.pg.it/documento_pubblico/graduatoria-famiglie-numerose-2023/

