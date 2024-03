14° Memorial Roberto Mantilacci – 3° Trofeo Giuseppe Occhioni

Perugia, 5 marzo 2024 – Sarà che è un torneo dedicato ai giornalisti (umbri), sarà che siamo primi al mondo in questo sport, sarà che autorità cittadine e preziosi sponsor non mancano mai alla festa finale, ma fatto è che i Campionati di Tennis organizzati dall’Unione Stampa Sportiva Italiana sono diventati un evento da non perdere. E la premiazione diventa una prolungata conferenza stampa, in cui fioccano le notizie.(nella foto, da sx Cocchieri-USSI, Capponi vincitore, Ass Pastorelli)

A cominciare da Carmelo Campagna, presidente di Banca Centro Umbria-Toscana, fortemente convinto della vocazione territoriale delle banche cooperative e della necessità di creare una forte collaborazione con le radici locali, di cui i giornalisti sono espressione quotidiana. In collaborazione con Alfonso Rizzo di R&C Studio, Campagna ha assicurato ancora maggior sostegno al Campionato Umbro di Tennis per Giornalisti, che il prossimo ottobre traguarda il qurantennale.

Durante un’affollatissima cena presso i locali del Cantinone, Clara Pastorelli (Assessore allo Sport del Comune di Perugia) ha ricordato le nuove edizioni dei tornei tennistici internazionali in programma questa estate e ribadito l’eccezionalità del Giro d’Italia in Umbria: il 10 maggio lo spettacolare e prolungato arrivo della cronometro in Corso Vannucci (con partenza da Foligno).

Il Sindaco Romizi ha rimarcato l’entusiasmo con cui l’amministrazione comunale è pronta ad accogliere la Coppa Davis in Sala dei Notari, a pochi mesi dalla straordinaria impresa di Sinner e compagni. 5-12 aprile dovrebbe essere il programma, secondo le ultime indiscrezioni. Il Presidente FITP Carraresi ha snocciolato numeri da primato per il tennis umbro, con incrementi quasi al raddoppio per numeri di circoli (89 su 54) e di tesserati (18000 su 10000). L’esposizione dell’insalatiera sarà poi un ottimo pretesto per nuove promozioni sul territorio, già gratificato dalla presenza di due tra le prime dieci scuole tennis d’Italia: Villa Candida di Foligno (1) e Junior Tennis Perugia (8).

La notizia ‘sudata’, che arriva dai campi rossi dello Junior Perugia, è che i giornalisti-tennisti dell’Umbria cominciano ad essere tanti e competitivi. Tre i segnali importanti: i campioni uscenti sono stati tutti spodestati, nuovi e vecchi protagonisti sono ampiamente distribuiti in regione, record di iscritti e di incontri giocati.

La perugina Francesca Mencacci (La Nazione) vince il singolare femminile, il titolo Non Classificati è andato al ternano Claudio Contessa (ufficio stampa Lega), quello di doppio ad Andrea Checcarelli (Bettona) e Antonio Ciorba (Perugia) entrambi freelance, il Consolazione a Danilo Nardoni (Perugia, Ansa), quello Assoluto a Luca Capponi, romano e peruginizzato grazie alla scuola di giornalismo di Ponte Felcino. Allo spoletino Daniele Minni (La Nazione) viene assegnato il premio speciale dell’USSI a ricordo del compianto collega e appassionato tennista Giuseppe Occhioni.

In sua memoria il trofeo dedicato al fair-play, che racchiude l’anima di questa manifestazione, in cui il tennis non è solo performance sportiva, ma uno strumento che consente di comporre la grande squadra dei giornalisti umbri in un contesto di amicizia, sport e valori comuni. Antonello Ferroni e Roberto Tarpani, presidenti rispettivamente di USSI Umbria e di Junior Tennis Perugia, sono già pronti a trovare notizie fresche per l’edizione dei quarant’anni, in calendario per il prossimo ottobre.

Nel link qui sotto è possibile scaricare un video della serata di premiazione, già montato e di libero utilizzo. https://we.tl/t-zPJaAlv5Uj

Di seguito i piazzamenti:

Singolare Femminile ASSOLUTO

SECONDA classificata Maria MORONI (Gazzetta dello Sport)

PRIMA classificata Francesca MENCACCI (La Nazione)

Singolare ASSOLUTO

TERZI classificati Marco BERTOLINI (Tifogrifo)

Federico SCIURPA (Corriere dell’Umbria)

SECONDO class Luca FILIPPONI (Europanews)

PRIMO class Luca CAPPONI (SGRTV)

Singolare di CONSOLAZIONE

QUINTI classificati Riccardo MARIONI (Umbria Tv)

Maria MORONI (Gazzetta dello Sport)

TERZI classificati Luca DOTTORI (Retesole)

Antonello MENCONI (Perugia24)

SECONDO class Giovanni TRIBBIANI (Eco delle Foreste)

PRIMO class Danilo NARDONI (Ansa)

Singolare NON CLASSIFICATI

QUINTI classificati Fabrizio RICCI (Uff. stampa Cgil)

Francesca MENCACCI (La Nazione)

Claudio BIANCHINI (Tuttoggi)

Giuseppe MOSCATI (freelance)

TERZI classificati Alessandro CATANZARO (Rai TGR)

Luca FIORUCCI (La Nazione/Perugia Today)

SECONDO class Andrea ROSSINI (Rai TGR)

PRIMO class Claudio CONTESSA (Uff. stampa Lega(

Doppio Assoluto

TERZI classificati ROSSINI (TGR Umbria)- BAGLIONI (Uff.stampa UniPg/La Nazione)

BERTOLINI (Tifogrifo) – MENCACCI (La Nazione)

SECONDI class TRIBBIANI (Eco delle Foreste) – BIANCHINI (Tuttoggi)

PRIMI class CHECCARELLI (Freelance)-CIORBA (Freelance)

