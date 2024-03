Assisi, 5 marzo 2024 – Sarà inaugurata giovedì 7 marzo, alle ore 18, la mostra “Marc Chagall – La donna, l’amore”. Il vernissage al Fntebella Palce Hotel.

L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto “Fontebella Pop Up”, ideato dall’imprenditrice Elena Angeletti per implementare l’offerta turistica di Assisi, per far vivere un soggiorno immersivo tra arte e ospitalità nel cuore dell’Umbria.

Un allestimento che ruota attorno a due litografie originali di Chagall, Les amateurs en vol (1963) e Ange (1956), cui fanno da corollario una ventina di altre opere dell’artista russo, ma francese di adozione.

(3)