Gubbio, 6 marzo 2024 – Forza Italia si riorganizza a Gubbio. Carlotta Colaiacovo è il nuovo Delegato Comunale di Gubbio, coadiuvata da Dario Bastiani, nel ruolo di Vice-Coordinatore e da Luigina Procacci, membro del comitato provinciale, Responsabile per le politiche socio sanitarie.

Il Segretario regionale Andrea Romizi esprime un sincero ringraziamento a Carlotta, Dario e Luigina che hanno guidato il partito a Gubbio in momenti complessi e difficili.

La squadra eugubina è pronta ad affrontare le prossime sfide elettorali e di costruzione di Forza Italia, stante la campagna adesioni che si è aperta per il 2024 e che vedrà impegnati tutti i comuni nei congressi.

Il Coordinamento regionale e provinciale sono fortemente impegnati nella riorganizzazione territoriale degli Azzurri in tutta l’Umbria e formulano gli auguri di buon lavoro, non solo politici, ma anche affettivi e personali, a Carlotta, Luigina e Dario che hanno dimostrato sul campo come i valori della libertà e del rispetto della persona possano essere portati avanti e difesi in realtà come Gubbio, che ancora non ha visto la alternanza tra schieramenti alla guida della città.

