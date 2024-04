Perugia, 22 aprile 2024 – “Perugia sta attraversando una fase molto difficile. Gli indicatori ci forniscono un quadro preoccupante, di una città sempre più in sofferenza sotto il profilo economico, sociale e demografico, dove i giovani non trovano più opportunità e spesso sono costretti ad andarsene altrove”.

A dirlo l’avvocato Cesare Carini, candidato al Consiglio comunale di Perugia con la lista Pensa Perugia, a sostegno della candidatura a sindaca di Vittoria Ferdinandi.

“Perugia ha perso poi progressivamente il ruolo di capoluogo – sottolinea ancora Carini –, non è più in grado di guidare gli altri centri della nostra regione perché non riesce più a essere attrattiva. Basti pensare al fatto che molti comuni limitrofi, in questi anni, hanno saputo attrarre investimenti importanti, che certamente porteranno benefici a quelle amministrazioni comunali, oltre a prospettive di sviluppo per il territorio”.

“La priorità è rendere la nostra città attrattiva per coloro che fanno impresa, creando lavoro e opportunità. Il turismo è certamente una leva importante – conclude il candidato Carini –, come abbiamo visto nei giorni scorsi con il Festival del giornalismo appena terminato, ma occorre incentivare le attività produttive a investire nel nostro territorio.

Perché creare opportunità significa consentire ai nostri figli di restare a Perugia. In questo senso, l’amministrazione comunale, insieme alle nostre Università, può fare moltissimo, ma avendo una visione di lunga durata, mettendo in rete le conoscenze e le capacità di cui dispongono le nostre istituzioni”.

