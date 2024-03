La Provincia metterà in sicurezza la struttura

Spoleto 6 marzo 2024 – I lavori sul ponte di San Brizio di Spoleto cominceranno subito dopo le vacanze di Pasqua e dureranno circa 45 gg. E’ quanto è emerso dall’incontro che si è tenuto in questi giorni tra Provincia di Perugia e Comune di Spoleto nel quale si è concordata la viabilità alternativa da percorrere durante la chiusura della strada.

“Sono stati concordati percorsi e fermate del trasporto urbano e extraurbano – hanno detto Stefania Proietti Presidente della Provincia e Erika Borghesi consigliera con delega alla viabilità della Provincia di Perugia – per garantire il servizio all’utenza, in modo da non creare disservizi. In particolar modo la Provincia di Perugia si è fatta carico di assicurare il trasporto scolastico, lavorando in sinergia con il gestore del servizio TPL.

Attualmente la ditta appaltatrice sta già lavorando sotto il ponte per ripulirlo dalla vegetazione, preparare il cantiere e presto fornirà il crono programma operativo per l’esecuzione dei lavori come da progetto.

A maturazione del calcestruzzo, dopo circa 30 giorni dalla posa in opera, si potrà forse riuscire a riaprire la strada a senso unico alternato in modo da diminuire i disagi per la cittadinanza”.

