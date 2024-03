L’assessore Agabiti incontra le parti sociali: condivisione sul testo

Perugia. 6 mar. 2024 – Ascolto e partecipazione sono le linee guida che hanno indirizzato l’azione dell’assessore al Turismo della Regione Umbria, Paola Agabiti, per l’approvazione, prima dell’estate, del nuovo disegno di legge in materia di turismo, finalizzato a realizzare un sistema regionale di valorizzazione integrata delle risorse turistiche, anche attraverso lo sviluppo di un marchio regionale: con l’obiettivo di proseguire il confronto avviato in precedenti incontri tecnici, Agabiti ha incontrato nella sede dell’Assessorato i rappresentanti dei Comuni, delle associazioni di categoria, dei consorzi turistici regionali e delle associazioni di persone con disabilità, per presentare il testo aggiornato a seguito dei suggerimenti arrivati dalle parti sociali e dai Comuni.

Nel corso dell’incontro, è emersa da parte dei partecipanti, sostanzialmente una forte condivisione sul disegno di legge composto da 79 articoli e con una parte dedicata alle forme di turismo orientate sempre di più alla sostenibilità.

L’assessore Agabiti ha ringraziato tutti i presenti per aver raccolto l’invito a far pervenire alla Regione tutte le osservazioni e le indicazioni utili a perfezionare l’articolato che, “punta, anche grazie a un forte intervento sul versante della governance, a consolidare e accrescere l’attrattività turistica dell’Umbria riconoscendo al settore un ruolo strategico per lo sviluppo economico, occupazionale, culturale e sociale”.

Tratto caratterizzante del nuovo testo di legge, oltre al turismo lento e sostenibile, è l’accento sulla governance attraverso una declinazione attenta dell’organizzazione turistica regionale valorizzando e promuovendo l’integrazione delle destinazioni territoriali.

“Dalla riunione – ha concluso Agabiti – è emersa anche l’importanza del confronto e della condivisione per trovare insieme quei punti di forza per potenziare sempre di più l’attrattività turistica della regione valorizzando in modo costruttivo tutte le proposte”.

