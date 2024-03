Giovedì 14 marzo, dalle ore 9,45 alle ore 18, all’Hotel Posta Donini – Via Deruta, 43 – San Martino in Campo

Perugia, 12 mar. 2024 – L’Assessore all’Agricoltura della Regione Umbria, Roberto Morroni, in considerazione della particolare situazione che sta investendo il comparto agricolo, sia a livello che regionale, nazionale ed europeo, ha convocato un incontro straordinario del “Tavolo Verde” per giovedì 14 marzo, dalle ore 9,45 alle ore 18, all’Hotel Posta Donini – Via Deruta, 43 – San Martino in Campo (PG), per trattare le problematiche del settore agricolo e attivare un significativo confronto sui possibili interventi della Regione a sostegno del comparto.

Tra i temi trattati all’ordine del giorno: l’introduzione di strumenti finanziari per l’utilizzo delle risorse del CSR (Complemento di Sviluppo Rurale) e di forme di prestito agevolato a breve termine; una modifica finanziaria del PSR (Programma di Sviluppo Rurale) 2014-2022; le procedure di accelerazione della spesa del PSR 2014-2022 e l’utilizzo delle economie da saldo; i prossimi bandi del CSR 2023-2027; lo stato di avanzamento dei 4 cantieri (aggregazione, qualità, digitalizzazione e semplificazione), oltre a determinazioni varie

(0)