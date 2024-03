Foligno, 12 marzo 2024 – C’è una grande sorpresa per l’edizione 2024 del Cantaquintaniere. Un grande protagonista della musica italiana degli ultimi quarant’anni presiederà la giuria della competizione. Nostro graditissimo ospite nell’edizione di quest’anno sarà infatti Dodi Battaglia, celeberrimo chitarrista dei Pooh. Sarà lui, insieme agli altri giurati a scegliere il vincitore della gara canora.

L’artista bolognese non ha bisogno di presentazioni, chitarrista e voce storica dei Pooh dal 1968, è autore di oltre 140 brani pubblicati, dei quali più di 70 sono stati composti per il gruppo e vanta numerosi e prestigiosi riconoscimenti, tra cui il titolo di “miglior chitarrista europeo” conferito dal giornale tedesco “Die Zeitung” nel 1981 e da parte della rivista “Der Spiegel” nel 1986.

Nella sua lunga carriera Dodi Battaglia vanta, inoltre, collaborazioni con altri importanti artisti come Vasco Rossi, in particolare nei primi successi come “Una canzone per te”, “Va bene, va bene così” e “Toffee”, come Gino Paoli, Enrico Ruggeri, Marco Masini, Raf, Gianluca Grignani, Mia Martini, Massimo Ranieri. Ha collaborato anche con molti artisti di fama internazionale come Al Di Meola e Tommy Emmanuel. Insieme a lui fanno parte della giuria: Alessandra Ceciarelli, Luca Giuliani e Daniela Maltese.

Grande soddisfazione per l’alta professionalità dei giurati è stata espressa dall’Ente Giostra e in particolare dal magistrato Lucio Cacace, curatore dell’evento. Una professionalità che è anche garanzia di successo per la serata.

Ricordiamo che l’appuntamento è per giovedì 14 marzo, alle 21.30 presso ’Auditorium San Domenico e che gli inviti per partecipare alla serata sono disponibili presso i 10 Rioni.

(0)