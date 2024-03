Bastia Umbra, 13 marzo 2024 – Tutto pronto per l’apertura a Bastia Umbra del nuovo supermercato Coop: giovedì 14 marzo alle 10:30 si terrà la cerimonia di inaugurazione alla presenza del Presidente del Gruppo Coop Centro Italia Antonio Bomarsi e del Sindaco di Bastia Umbra Paola Lungarotti.

Il nuovo supermercato Coop sito in Piazza Luigi Pirandello, inserito in un parco commerciale con altre attività (Pepco, Calliope, Upim, Scarpamondo, Ipergioie, ecc), è frutto del connubio tra innovazione e tradizione: gli elementi strutturali, i molteplici servizi e l’ampio assortimento pensato per ogni esigenza rappresentano l’anima innovativa del supermercato, in linea con le più moderne realtà distributive.

A questa si abbina la testimonianza dei valori che da sempre contraddistinguono Coop: la tutela ambientale, l’attenzione al territorio e, non da ultima, l’inclusione sociale. Infatti il nuovo punto vendita sarà il primo supermercato Coop “autism-friendly” dell’Umbria, pensato per facilitare la fruizione e il momento della spesa anche per soggetti affetti da disturbo autistico.

Al taglio del nastro, previsto alle 10:30, seguirà l’immediata apertura alle vendite e l’attivazione di degustazioni e attività speciali per grandi e piccini che si protrarranno per tutto il fine settimana.

(11)