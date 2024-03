PERUGIA, 14 marzo 2024 – – Nel contesto delle celebrazioni del centenario della morte di Giacomo Matteotti, si terrà lunedì 18 marzo 2024, alle ore 17.30 presso la Sala consiliare della Provincia di Perugia la presentazione del romanzo intitolato “SOLO” dedicato alla figura di GIACOMO MATTEOTTI, scritto dal Sen. Riccardo Nencini.

L’iniziativa, a cura dell’Associazione Circolo Culturale Giorgio Casoli, vedrà dialogare l’autore del romanzo con il Dott. Luca Gatti, ricercatore e scrittore.

In particolare, ci proponiamo – precisa l’Avv. Cesare Carini, Presidente dell’Associazione Circolo Culturale Giorgio Casoli – di ricordare Giacomo Matteotti, un padre del socialismo italiano, a cento anni dal suo assassinio, esplorando la vita e l’eredità di questa figura storica di spicco nel panorama politico italiano, noto per la sua strenua difesa dei principi democratici durante il periodo fascista. L’incontro di studio esplorerà il contesto storico dell’epoca e le sfide affrontate da Matteotti nel suo impegno per la libertà e la giustizia.

(3)