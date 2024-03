«Una realtà che genera un notevole beneficio per l’ indotto del territorio perugino e umbro»

Perugia, 25 marzo 2024 – Ancora una visita d’eccezione alla Allimep, azienda leader nei settori oil & gas ed energia con sede centrale nel cuore dell’Umbria, a Ponte Felcino, dove nei giorni scorsi si è svolta una visita istituzionale da parte dell’Onorevole Raffaele Nevi, esponente di spicco nella compagine parlamentare dell’Umbria, accompagnato dal Sindaco di Perugia Andrea Romizi. Ad accoglierli, l’amministratore delegato Ivan Pelli,

Allimep, nata da una iniziativa imprenditoriale della famiglia Pelli, è oggi diventata una company all’avanguardia per prodotti tecnologici e progetti sfidanti nel campo dell’innovazione. Negli ultimi 5 anni in 45 Paesi – dal mare di Barents nel Circolo Polare ai deserti del Qatar – sono stati installati più di 500 sistemi nell’ambito di 90 progetti.

La storia di Allimep è caratterizzata dalla collaborazione con il principale Cliente Nuovo Pignone (General Electric oggi Baker Hughes): il costante miglioramento della capacità e delle prestazioni hanno fatto della realtà umbra non più un fornitore ma un Partner Strategico.

La delegazione, dopo un briefing di approfondimento, ha potuto poi visitare l’intera struttura, avvicinandosi a tutte le fasi di realizzazione dei prodotti ed ai macchinari industriali utilizzati.

«Ho avuto il piacere di visitare una straordinaria azienda – ha dichiarato l’Onorevole Nevi – nata da una famiglia di persone perbene che è stata capace di conquistare il mondo con i suoi manufatti, frutto di ricerca e ricchi di innovazione. È una realtà che dà lavoro a 250 persone e che fattura oltre 40 milioni di euro, generando anche un notevole beneficio per l’ indotto del territorio perugino e umbro».

Molto colpito da Allimep anche il sindaco Romizi che si è complimentato con Pelli per i grandi risultati ottenuti dall’azienda, felice della presenza di questa compagine all’avanguardia proprio nel territorio perugino.

«Siamo onorati da questa visita – le parole dell’amministratore Allimep Pelli – che dimostra concretamente il sostegno delle Istituzioni alla nostra realtà che, sviluppatasi in un contesto globale, ha mantenuto forti radici nel territorio ed oggi si mette a disposizione del Paese per dare il proprio contributo al conseguimento degli obiettivi in termini di sicurezza energetica e transizione verso le nuove tecnologie sostenibili».

