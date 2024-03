Perugia, 28 marzo 2024 – Questa mattina, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza Europeo, il personale della Polizia di Stato, unitamente a quello dei Vigili del Fuoco e del 118, sono intervenuti in un’abitazione di Ponte San Giovanni dove era appena divampato un incendio.

Giunti sul posto, dopo aver messo in sicurezza l’area, il personale dei Vigili del Fuoco ha fatto accesso all’interno dell’appartamento, già invaso dalle fiamme e dal fumo, riuscendo a portare in salvo una signora anziana, poi affidata alle cure dei sanitari del 118 che l’hanno accompagnata presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia in gravi condizioni.

Dopo essersi attivati per chiudere le forniture di gas e di elettricità dell’appartamento, al fine di scongiurare un aggravamento dell’incendio, i Vigili del Fuoco sono poi riusciti a sedare le fiamme.

Sono tuttora in corso le attività tecniche finalizzate a ricostruire le cause dell’incendio.

