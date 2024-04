Terni, 3 aprile 2024 – Nella prima mattinata del giorno di Pasquetta militari di vari reparti della Compagnia Carabinieri di Terni hanno perlustrato un’area boschiva, ubicata nei pressi del centro abitato di Cesi, in loc. San Biagio, caratterizzata dalla presenza di alcune abitazioni abbandonate, utilizzate come rifugio da soggetti dediti all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’attività i militari, pur avendo notato la presenza di alcune persone, allontanatesi in tutta fretta appena percepito l’intervento dei Carabinieri, hanno rinvenuto e sequestrato, a carico di ignoti, grammi 40 circa di hashish. Inoltre è stato smantellato un bivacco utilizzato dagli spacciatori per nascondersi dalle Forze di Polizia, realizzato in maniera rudimentale tra la boscaglia con l’utilizzo di sedie, poltrone, un tavolo ed alcune batterie per auto, oltre che svariate provviste alimentari.

(3)