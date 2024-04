Campello sul Clitunno (PG), 22 aprile 2024 – I Carabinieri della Compagnia di Spoleto, nei giorni scorsi, a Campello sul Clitunno, presso la sala auditorium, insieme al personale del locale Nucleo Forestale e del Nucleo Carabinieri CITES (Convenzione sul commercio internazionale a tutela delle specie di fauna e flora) di Perugia, hanno organizzato un incontro nell’ambito del ciclo di conferenze sulla “Formazione della cultura della legalità” presso gli istituti scolastici della giurisdizione.

Tale iniziativa rientra nella programmazione connessa al protocollo d’intesa tra l’Arma dei Carabinieri e il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Durante l’evento, con gli alunni della Scuola media sono state affrontate diverse tematiche vicine al mondo giovanile con particolare riguardo al fenomeno del bullismo, la violenza di genere e l’utilizzo dei social, descrivendo le corrette modalità di comportamento ed evidenziando le condotte negative poste in essere da parte di taluni, da non emulare.

Nello scambio di riflessioni si è posto l’accento sulla formazione dell’uomo e del cittadino, in stretto rapporto con la conoscenza e il rispetto delle regole che governano il vivere democratico, nonché il rispetto dell’ambiente.

La scuola diviene il primo “habitat” in cui educare alla legalità significando scambio e confronto con il mondo delle famiglie e instillando nei bambini principi della cultura del dialogo e valori di accoglienza e tolleranza, che rappresentano proprio la forza del contrasto alle forme di violenza, bullismo e cyber bullismo sempre più in voga oggi, nonché il rispetto dell’ambiente in cui si vive.

L’incontro assolutamente apprezzato dai ragazzi si è strutturato in maniera leggera e simpatica, avvertendo anche la presenza della mascotte della specialità Forestale l’”Aquilotto Silvano” – un’aquila Carabiniere con il basco verde -, comprendendo i compiti dell’Arma a tutela dell’ambiente e della biodiversità.

Richiamando le finalità proprie del Nucleo CITES di educazione attraverso la sensibilizzazione degli studenti sulle tematiche di tutela delle specie animali e vegetali, tutelate dallo specifico Reparto, sono stati mostrati agli studenti i reperti confiscati di specimen CITES per una corretta narrazione di come il commercio illegale rappresenti una minaccia alla sopravvivenza di specie a rischio di estinzione.

Durante l’evento, a sorpresa, gli alunni hanno ricevuto una rapida visita dell’elicottero NH-500 dell’Arma dei Carabinieri, proveniente dal 16° Nucleo Elicotteri di Rieti, impegnato, in quelle ore, in servizio d’istituto per il monitoraggio e il controllo del territorio per i comuni di Spoleto e Campello sul Clitunno assieme alle pattuglie della Compagnia Carabinieri. Numerose sono state le domande che i ragazzi hanno posti ai piloti del velivolo e allo specialista.

Questi temi hanno caratterizzato i diversi momenti suscitando nei bambini curiosità e spirito di attenzione verso l’uniforme e i diversi reparti speciali dell’Arma dei Carabinieri.

