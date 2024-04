Grazie agli Amici della Musica venerdì 12 aprile, alle ore 20, arriva il fascino della fisarmonica jazz. Ingresso libero

Foligno, 8 aprile 2024 – Primo appuntamento jazz nel cartellone degli Amici della Musica di Foligno. Nato in collaborazione con Festa di Scienza e Filosofia – una lunga e consolidata amicizia -, il concerto accoglierà venerdì 12 aprile, ore 20, all’Auditorium San Domenico, la fisarmonica di Federico Gili (nella foto), giovane musicista e compositore umbro che Richard Galliano ha incoronato “miglior talento della nuova generazione”.

“Cantabile”, titolo oltreché del recital folignate anche di un Cd “solo”, porterà al pubblico dell’Auditorium un programma di grande godibilità in cui alternerà proprie composizioni (Aria, Choro pra Manuel, Richard, I remember Frank, Novembre, Chorinho pra Ila) a celebri brani quali With a Song in My Heart di Richard Rodgers e Almeno tu nell’universovdi Bruno Lauzi.

Gili si è diplomato in “Fisarmonica classica” con il massimo dei voti al conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze e ha conseguito la laurea in “Didattica della Musica” con il massimo dei voti e lode al conservatorio “Arrigo Boito” di Parma. Si è perfezionato con Ramberto Ciammarughi, Fabio Zeppetella, Umberto Fiorentino e ha vinto il Premio Internazionale della Fisarmonica di Castelfidardo nel 2018 per la categoria “Musica Jazz” con il progetto “AccorDuo”, insieme al fisarmonicista Matteo Marinelli,

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

