Terni, 8 aprile 2024 – I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Terni hanno tratto in arresto, nella flagranza di furto aggravato, un 22enne rumeno, senza fissa dimora e gravato da precedenti. L’uomo, nel pomeriggio di venerdì, era stato notato da personale dell’Arma in borghese aggirarsi nel centro ternano, peraltro in stato di forte alterazione.

Entrato nell’androne di un condominio di piazza Solferino, ne è uscito poco dopo in sella ad una bicicletta, asportata ad un residente del palazzo, che l’aveva lasciata, pur legata da una catena, nell’atrio comune dell’immobile. Mentre tentava la fuga ha incrociato una ragazza, che conosceva, in compagnia della madre, minacciandole e spingendole a terra, finché non è stato bloccato dai militari che non l’avevano mai perso di vista, intervenendo proprio nel corso della lite che il giovane aveva avuto con le due donne.

Per l’uomo è così scattato l’arresto in flagranza per furto aggravato ed il collocamento in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo svoltosi sabato mattina, all’esito del quale il Giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Terni. La bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario.

