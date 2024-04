Il progetto coinvolge Alviano, Attigliano e Lugnano in Teverina ed è stato illustrato ai Comuni dalla Presidente Pernazza

TERNI, 8 aprile 2024 – Un progetto da oltre 1 milione e 100mila euro per sistemare la Strada di Ramici che attraversa i comuni di Alviano, Attigliano e Lugnano in Teverina. Lo ha predisposto la Provincia di Terni utilizzando i fondi delle Aree Interne di cui è ente attuatore. Nei giorni scorsi la Presidente Laura Pernazza lo ha illustrato, durante una una riunione, ai Sindaci di Alviano, Giovanni Ciardo, Attigliano, Leonardo Fazio, e ai rappresentanti del Comune di Lugnano in Teverina.

Nel corso dell’incontro, svoltosi ad Amelia, la Presidente, con il supporto dei tecnici dell’ente, ha spiegato i particolari del progetto che consisterà soprattutto nel rifacimento della pavimentazione stradale, nel potenziamento delle barriere di protezione e nella riqualificazione complessiva della segnaletica orizzontale e verticale, oltre che nel taglio dell’erba e nelle bonifiche necessarie. “I lavori sulla Strada di Ramici sono finalizzati ad innalzare gli standard di sicurezza lungo un tratto di circa 5 chilometri – afferma la Presidente Pernazza – dando una risposta concreta al traffico privato, a quello commerciale e al turismo.

I lavori – aggiunge – confermano l’attenzione che la Provincia pone sulla sicurezza stradale. Sono infatti numerosi i cantieri che abbiamo aperto in questi giorni e quelli che stiamo per aprire su molti tratti della rete stradale di nostra competenza finalizzati a migliorare le condizioni generali di sicurezza e viabilità, questione importantissima sulla quale siamo impegnati ogni giorno”.

