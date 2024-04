Giornata di confronto a Perugia tra complessità e opportunità

Perugia, 9 apr. 2024 – Si svolgeranno mercoledì 10 aprile, a partire dalle ore 9, presso la Sala Brugnoli di Palazzo Cesaroni a Perugia, gli “Stati generali sulle politiche giovanili”, i giovani tra complessità e opportunità.

L’evento organizzato da Regione Umbria-Centro Unico di formazione in sanità, con il patrocinio di Rai TGR Umbria e dell’Ordine degli Assistenti Sociali Umbria, mira al coinvolgimento di tutta la comunità educante e di tutti i soggetti protagonisti del sistema regionale, per creare una “rete” tra famiglia, scuola, società civile e istituzioni in modo da informare, attivare proposte, ascoltare, promuovere confronto e partecipazione.

L’obiettivo finale è promuovere inclusione e cultura della legalità al fine di contenere il disagio giovanile e ridurre il rischio di conflittualità sociale verso un’ottica di sviluppo, emancipazione ed autonomia delle giovani generazioni attivando interventi volti alla realizzazione di percorsi di autonomia per una crescita sana ed equilibrata.

MATTINA 8.30-13.30

8.30 – 9.00 Registrazione partecipanti

09:00 – 09:30 Saluti istituzionali

Luca Coletto, Assessore Salute e Welfare, Regione Umbria

Paola Fioroni, Vice Presidente Assemblea legislativa, Presidente Osservatorio Regionale sulla condizione delle persone con disabilità Regione Umbria

Fausto Lamparelli, Questore Perugia

Sergio Sottani, Procuratore Generale Corte d’appello

Modera e coordina Giulia Bianconi, giornalista RAI Tgr Umbria

I sessione – Contesto e stato dell’arte

Alessandro Campi, Amministratore Agenzia Umbria Ricerche

Marco Cristofori, Centro regionale sulla Salute Globale, USL Umbria 2

Valentina Battiston, Dirigente Responsabile Servizio Programmazione Rete Servizi Sociali, Integrazione Socio-Sanitaria, Economia Sociale e Terzo settore – Direzione Salute e Welfare – Regione Umbria

Marco Grignani, Direttore Dipartimento Salute Mentale – USL Umbria 1

Sonia Biscontini, Direttore Dipartimento Salute Mentale – USL Umbria 2

II sessione – Ascoltare per riconoscere

Francesco Mezzanotte, Ufficio scolastico Regione Umbria

Maria Paola Sebastiani, Dirigente Liceo “Marconi”, Foligno

Annalisa Morganti, docente di didattica e pedagogia Università degli Studi di Perugia

Domenico Ignozza, Presidente Regione Umbria CONI

Nicholas Radicchi, Presidente Consiglio degli studenti UNIPG

Stefano Bartoli, Responsabile Psicologia clinica Azienda ospedaliera Terni

Verena De Angelis, Ordine dei Medici Perugia

Pietro Bussotti, Consigliere Ordine Psicologi Regione Umbria

Cinzia Morosin, Presidente Ordine Assistenti Sociali

POMERIGGIO 14.30 – 18.30

Modera e coordina Luca Rosini, giornalista e regista RAI

Interviene Donatella Tesei, Presidente Regione Umbria

Armando Gradone, Prefetto di Perugia

III sessione – Prevenire per (non) curare

Gianluca Tuteri, Pediatra di Libera scelta

Luciano Bondi, Responsabile GOAT Alcologia Distretto del Perugino, USL Umbria1

Laura Dalla Ragione, Esperta Disturbi alimentari

Stefano Vicarì, Psichiatra – Ospedale Bambin Gesù

Matteo Maiorano, Comunità di recupero San Patrignano

IV sessione Costruire reti per progettare

Francesco Siciliano, Commissario Straordinario Arpal Umbria

Nicola Modugno, Direttore Fondazione ITS Umbria Accademy

Andrea Bernardoni, LegaCoop Umbria

Carlo Di Somma, Confcooperative Umbria

Moreno Landrini, FELCOS Umbria

Don Riccardo Pascolini, Rappresentante Oratori regionale

Don Marco Briziarelli, Caritas Diocesana Perugia

Giancarlo Billi, Presidente CESVOL Umbria

Gianni Luca Tassi, Presidente Comitato Paralimpico Umbria

Adriano Bertone, Presidente Impresa Generazione T

Valeria Matteucci, Presidente ARCAT Umbria Club famiglie

