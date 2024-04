Bastia Umbra, 10 aprile 2024 – La coalizione dei partiti di centro destra e liste civiche a sostegno della candidatura di Paola Lungarotti Sindaco invita a partecipare il 12 APRILE 2024 ore 21.00 all’incontro con la cittadinanza al Centro Sociale San Bartolo

Partecipare per un confronto e un dialogo, con aggiornamenti sulle attività in atto e su progetti futuri, sarà un’occasione per prendere visione di una galleria fotografica della Bastia di domani.

Successivamente le altre date:

15 Aprile Bastia Centro – Centro San Michele ore 21.00

17 Aprile Costano – Centro sociale ore 21.00

18 Aprile Dedicato agli imprenditori, alle Imprese “Idee ed energie per lo sviluppo delle imprese”. Presso università Pegaso Via delle Querce, 1, ore 21.00. Con la candidata Paola Lungarotti ne parleranno l’Assessore Regionale Roberto Morroni, l’Amministratore di Sviluppumbria Michela Sciurpa e il Presidente di Umbriafiere Stefano Ansideri

19 Aprile Cipresso – Centro Sociale ore 21.00

23 Aprile Ospedalicchio Centro Sociale ore 21.00

2 Maggio San Lorenzo Centro Sociale ore 21.00

3 Maggio Borgo Primo Maggio Centro Sociale ore 21.00

6 Maggio Santa Lucia – XXV Aprile presso Centro Sociale XXV Aprile ore 21.00

7 Maggio Auditorium Sant’Angelo ore 21.00. Un appuntamento dedicato alle infrastrutture sul nostro territorio da terminare e in via di sviluppo, con la candidata Paola Lungarotti ne parlerà l’Assessore Regionale Enrico Melasecche Germini

11 Maggio Campiglione Centro Sociale ore 21.00

Comitato Elettorale per Paola Lungarotti Sindaco Email: staff@paolalungarottisindaco.it

Coalizione di centrodestra unita e allargata ai civici, composta da “Fratelli d’Italia”, “Forza Italia”, “Lega”, “Noi Moderati”, “Paola Lungarotti Sindaco”, “Civitas”, “Blu, Bella e Libera Umbria”.

