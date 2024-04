Venerdì 12 aprile al teatro Consortium con Gaetano Di Bacco e Giuliano Mazzoccante

Massa Martana, 10 aprile ‘24 – Venerdì 12 aprile alle ore 21.00, l’Associazione Filarmonica Umbra porta al Teatro Consortium di Massa Martana la grande abilità, l’originalità e la tecnica di Gaetano DI BACCO e Giuliano MAZZOCCANTE, che insieme formano l’HOT SAX DUO con il concerto “From Paris to New York”.

Di Bacco, uno dei più attivi sassofoni italiani inserito nel panorama concertistico internazionale dal 1984, ha realizzato con il Quartetto di Sassofoni Accademia e come solista una rilevante attività concertistica con oltre 1500 concerti.

Mazzoccante è riconosciuto, a livello internazionale, come uno dei migliori pianisti italiani della sua generazione, si è esibito in tutta Europa, Asia e Stati Uniti ed ha suonato come solista con importanti orchestre quali la Lithuanian National Symphony Orchestra, Kiev Philharmonic Orchestra, tanto per citarne alcuni. Con un repertorio vario nei generi e nelle sonorità, i due musicisti amano sperimentare nuove armonie e ritmi, scambiandosi i ruoli grazie ad una sapiente duttilità nel superare le difficoltà tecniche esecutive create dai brani scelti.

In programma per la serata un vero viaggio musicale, nello spazio e nel tempo del Novecento, “From Paris to New York”: si parte con Scaramouche di Milhaud, con la Sonate en ut# di Fernande Decruck, passando da Roger Boutry, con il suo Divertimento, per poi andare oltreoceano con la Sonata di Paul Creston e la celeberrima Rhapsody in blue fantasy dell’americano George Gershwin.

L’evento è realizzato con il contributo e il sostegno di MIC – Ministero della Cultura, Regione Umbria, Comune di Massa Martana ed Associazione Pianoforte&Voce.

Per informazioni e prenotazioni: cell. 3714592282 – 3737168199.

