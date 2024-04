Bastia Umbra, 12 aprile 2024 – Domenica 14 aprile 2024 , torna a Bastia Umbra la tradizionale Fiera di Primavera.

L’evento, organizzato da l’Arte e la Terra e il Comune di Bastia Umbra, si svolgerà in via Roma e piazza Mazzini, via Veneto, Via dell’Isola Romana, dalle 8.00 alle 20.00.

Bastia Umbra, 11 Aprile 2024

