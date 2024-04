Marsciano, 13 aprile 2024 – I Carabinieri della Compagnia di Todi hanno tratto in arresto un 28enne a Marsciano per il reato di detenzione ai fini di spaccio. Il giovane, durante un controllo svolto nel centro cittadino dai militari, era stato trovato in possesso di hashish già suddiviso in dosi e 450 euro in banconote di piccolo taglio.

I militari si erano così recati presso la sua abitazione per procedere a perquisizione domiciliare, alla ricerca di ulteriore stupefacente. Le attività di ricerca si concludevano con il rinvenimento complessivo di circa mezzo chilo del medesimo stupefacente celato all’interno del frigo.

Sono stati così sequestrati due panetti da 100 grammi ciascuno e decine dosi già confezionato, pronte per essere cedute e suddivise in base al peso in confezioni da 1, da 3 e da 5 grammi. Trovato anche il bilancino di precisione ed il materiale usato per confezionare lo dosi. Nonostante il fantasioso stratagemma adottato, il 28enne è stato tratto in arresto e tradotto in carcere.

La persona sottoposta a indagini si presume innocente

(2)