ASSISI, 15 aprile 2024 – Si terrà mercoledì, 17 aprile 2024, presso la Sala Stampa del Sacro Convento di San Francesco in Assisi, l’incontro dal titolo “Progetto ASSISI Terra Laudato Si” ideato dal Movimento Laudato si’.

In questa occasione verrà presentato ufficialmente il nuovo progetto di ecologia integrale promosso in mutua collaborazione fra le principali realtà istituzionali, sia civili che religiose, della città di Assisi, e il programma di eventi previsto per l’inaugurazione.

Contestualmente, l’incontro sarà utile anche per un bilancio del cammino svolto negli ultimi anni proprio nel campo dell’ecologia integrale sulla scia dell’insegnamento di Papa Francesco, e le prospettive future.

Presenteranno il progetto Antonio Caschetto e Tomás Insua (Centro Laudato Si’ di Assisi), Marina Rosati (Direttrice Ufficio comunicazioni della Diocesi di Assisi) e fra Giulio Cesareo, OFMConv (Direttore Ufficio comunicazione del Sacro Convento di S. Francesco). All’incontro saranno presenti tra gli altri il sindaco di Assisi, Stefania Proietti.

Sarà possibile seguire l’incontro in streaming sul canale YouTube San Francesco d’Assisi

(1)