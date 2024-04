I padiglioni di Umbria Fiere e lo storico palazzo del Monte Frumentario ospiteranno, fino al 28 aprile, l’edizione 2024 di AMAB

Assisi – Bastia Umbra, 15 aprile 2024 – Prenderà il via sabato 20 aprile fino a domenica 28 la 49esima edizione di AMAB Assisi Mostra Arte Antiquariato Bastia Umbra.

La rassegna resterà aperta contemporaneamente ad Assisi, nella storica sede del Palazzo del Monte Frumentario (via San Francesco, 5A) tutti i giorni dalle 10 alle 20 e a Umbria Fiere di Bastia Umbra dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 20 e dal venerdì alla domenica e i festivi dalle 10 alle 20.

I biglietti potranno essere acquistati direttamente in fiera oppure online sul circuito Ticket Italia. Il biglietto permette l’ingresso a entrambe le sedi della mostra anche in giorni diversi.

Agevolazioni sono previste per i ragazzi, a cui è riservato ingresso gratuito fino a 14 anni, ridotto (10,00 euro) da 14 a 18 anni, e per le scuole, che possono contattare la segreteria (amab.segreteria@gmail.com) per prenotare e organizzare la visita.

Inoltre, i visitatori potranno usufruire di un servizio navetta gratuito da Umbria Fiere ad Assisi e viceversa, a orari prestabiliti.

Tutte le informazioni sull’accesso alla mostra possono essere reperite sul sito www.assisiarteantiquariato.it

Oltre ad ammirare le pregevoli opere d’arte antica, moderna e contemporanea presenti alla rassegna, grazie a oltre 120 espositori italiani e stranieri, gli appassionati potranno anche partecipare ad alcuni appuntamenti gratuiti sempre legati alla cultura del territorio.

In particolare, Lunedì 22 aprile alle 16:00 Umbria Fiere ospiterà la presentazione del volume “Il Rinascimento a Bastia Umbra. Opere d’arte tra XV e XVII secolo”, a cura del Prof. Alessandro Delpriori.

Un approfondimento sulle numerose testimonianze artistiche presenti nel Comune di Bastia, frutto di studi e ricerche del tutto inedite. Mercoledì 24, sempre alle ore 16:00 a Umbria Fiere, la storica dell’arte Veruska Picchiarelli porterà il pubblico di AMAB alla scoperta de “L’enigma del Maestro di San Francesco.

Lo Stilnovo del Duecento umbro”, mostra che la stessa Picchiarelli ha curato insieme ad Andrea De Marchi ed Emanuele Zappasodi e che è visitabile nella sede della Galleria Nazionale dell’Umbria fino al 9 giugno prossimo.

I partecipanti all’evento avranno l’opportunità di assistere anche a una visita guidata alla mostra condotta dalla curatrice, per conoscere da vicino l’opera e la figura del Maestro di San Francesco, uno tra i più grandi artisti del Duecento, attivo dopo Giunta Pisano e prima di Cimabue.

Inoltre, per la gioia degli appassionati delle due ruote, per tutta la durata della rassegna saranno esposte a Umbria Fiere alcune importanti moto d’epoca appartenute a campioni internazionali, tra cui, la Honda VFR 750 R, conosciuta come Honda RC 30, la Honda RC 45, la Yamaha TD2, la Yamaha TR2 e alcune Ducati, vittoriose in campionati italiani e mondiali.

A rendere ancora più piacevole la visita ad AMAB nella sede di Umbria Fiere sarà anche una una speciale area dedicata alle eccellenze enogastronomiche, con la presenza di primarie aziende, come Olio Monini, Terre del Sole, Cantina Cesarini Sartori, Cantina Dionigi e Distilleria Varnelli. Quest’ultima azienda firmerà anche un insolito Cocktail bar, per un incontro di lavoro o un momento di relax, un aperitivo serale in compagnia, allietati da performance live al pianoforte.

Informazioni:

Assisi | Palazzo Monte Frumentario Via San Francesco, 5A

tutti i giorni – dalle 10.00 alle 20.00

Bastia Umbra | Umbriafiere Piazza Moncada

feriali (lun – giov) – dalle 15.00 alle 20.00

venerdì, sabato, domenica e festivi – dalle 10.00 alle 20.00

Biglietti e tariffe

I biglietti sono acquistabili direttamente alla biglietteria della fiera oppure online su Ticket Italia (l’acquisto della prevendita prevede l’aggiunta di 1€ alla tariffa del biglietto)

Costo:

Intero € 15.00

Ridotto € 10.00 – ragazzi da 14 a 18 anni, studenti (presentando la carta studente o il libretto universitario), soci FIMA

€ 5.00 – riservato alle scolaresche (per modalità di prenotazione, contattare la Segreteria)

Gratuito da 0 a 14 anni

Servizio navetta gratuito (Bastia Umbra/Assisi a/r)

Nei giorni 20/21/24/25/27 e 28 Aprile 2024

Ore 12:30; 16:00; 19:45 da Bastia ad Assisi

Ore 13:00; 17:00; 20:15 da Assisi a Bastia

Nei giorni 22/23 e 26 Aprile 2024

Ore 17:00; 19:45 da Bastia ad Assisi

Ore 17:30; 20:15 da Assisi a Bastia

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.assisiarteantiquariato.it

