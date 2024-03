Promosso dall’Associazione LiceAli e dall’Istituto di Istruzione “Italo Calvino”

Città della Pieve, 28 marzo 2024 – L’Associazione LiceAli e l’Istituto di Istruzione “Italo Calvino” di Città della Pieve promuovono la seconda edizione del Festival del Lavoro che si svolgerà a Città della Pieve in diversi momenti dal 5 al 14 aprile 2024. Il Festival, che si rivolge agli studenti e all’intera comunità, ha il patrocinio del Comune di Città della Pieve e dell’Associazione Eukè. L’obiettivo è di riflettere sul lavoro nel mondo contemporaneo e sulle sfide che il presente pone.

Il programma si articola in due sezioni: Incontri e Linguaggi.

La sezione Incontri focalizza il tema del rapporto tra scienza/tecnologia e dimensione umana. In questo contesto sono previste due conferenze incentrate l’una sullo sviluppo di interfacce intelligenti incorporate in oggetti di uso comune e l’altra sulla necessità di mantenere una coscienza critica e di perseguire un nuovo Umanesimo in grado di rendere la tecnica al servizio dell’uomo.

La sezione Linguaggi apre una finestra sul lavoro femminile attraverso due tipi di espressione, teatro e podcast. Il fine è di rappresentare senza retorica e posizioni preconcette la storia di donne comuni con gli ostacoli e le conquiste del loro vissuto.

Nella cornice del Festival, Europe Direct Umbria propone uno spazio riservato all’Orientamento degli studenti. Attraverso una formazione attiva, vengono presentate le piattaforme digitali e sono introdotti i programmi europei per i giovani.

Segue il programma dettagliato degli incontri e delle forme espressive.

