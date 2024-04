Una giornata ricca di appuntamenti organizzata dalla Brigata Indipendente. Grande attesa per il Cosplay contest

Perugia, 16 aprile 2024 – Passione, creatività, inclusione e tanto divertimento. Tutto è pronto per la seconda edizione del PG Comix, l’evento comics e cosplay organizzato dall’associazione “La Brigata Indipendente”, in scena domenica 21 aprile nell’area verde di Colombella con ingresso libero.

Un’esperienza unica che va oltre il mondo dei fumetti, con l’obiettivo di fare inclusione e favorire l’emancipazione dei giovani con disturbi dello spettro autistico e altre condizioni di fragilità.

Per l’intera giornata saranno presenti stand di fumetti, gaming, modellismo, artisti comics, artigiani locali in tema, studi cinematografici e scuole, oltre a tanti Cosplayers di ottimo livello tecnico-artistico.

In questo contesto e dopo il notevole successo dello scorso anno, con partecipanti arrivati da Roma, dalle città di Toscana e Marche, si può affermare che PG Comix è l’expo inclusivo che mancava a Perugia.

“Un festa meravigliosa e importante – spiega Valentina Iacucci Ostini, presidente dell’associazione La Brigata Indipendente -, pensata dai nostri ragazzi che non vedono l’ora di allestire nuovamente gli spazi della manifestazione e occuparsi dell’accoglienza dei partecipanti. Sarà una giornata per immergersi in un mondo dove le differenze scompaiono tra personaggi fantasy e creature bizzarre, nonché per sentirsi realmente tutti uguali. Pg Comix è nato ascoltando i desideri dei nostri ragazzi, che sono parte attiva per la buona riuscita dell’evento.

Non a caso la mission dell’associazione è quella di dare forza e speranza ai giovani con la caratteristica dei disturbi dello spettro autistico e altre vulnerabilità, affinché ogni giorno facciano un passo in avanti per diventare sempre più autonomi, sia a livello di vita che lavorativo. Da qui nascono le nostre iniziative inclusive, che rafforzano le loro capacità, anche lavorative, organizzando eventi da loro stessi pensati. Insieme ai ragazzi diamo vita a una vera inclusione al rovescio: siamo noi della Brigata che creiamo eventi ed invitiamo il resto del mondo”.

L’evento

Il cuore della manifestazione è il Cosplay contest che premia le performance più brillanti e i migliori personaggi con una giuria altamente qualificata. Alle 14.30 è prevista l’apertura delle iscrizioni e alle ore 16 l’inizio della gara. I costumi indossati dai partecipanti dovranno essere attinenti al mondo dell’animazione, del fumetto, del cinema, dei telefilm, della musica, dei videogiochi, dei giochi di ruolo e dei libri. E’ possibile preiscriversi online al link https://forms.gle/6Vp2L4n9bEWtW9GD6 (dove si può leggere anche il regolamento) e poi confermare il tutto il giorno dell’evento al ‘punto iscrizioni’ situato a ridosso del palco.

L’apertura dell’expo è prevista alle ore 10 e a seguire sono in programma numerosi eventi e performance.

La manifestazione, inoltre, è luogo di cultura gaming: dalle esperienze di MattySmash, youtuber umbro focalizzato sui videogiochi Nintendo e non solo, e di EmaDX, streamer su Twitch romano, arriva Gaming Talk.

Una chiacchierata, prevista alle 13.30, su cosa rappresentano i videogiochi oggi come mezzi per creare nuove esperienze audiovisive, strumenti per conoscere nuove persone, oltre a uno sguardo sulle ultime uscite del settore. L’angolo cultura comics ospiterà in più lo speech intitolato “Storie di vampiri nel fumetto italiano” (ore 12.30) con relatore Claudio Ferracci de “La Biblioteca delle Nuvole”, storica realtà culturale in ambito di fumetti e vanto della città di Perugia.

Confermata la presenza dello Star Wars Club Perugia. L’esercito Jedi anche stavolta è al fianco della Brigata e si esibirà alle ore 15.45. Un gruppo coeso e motivato dove la ‘forza’ scorre forte e non conosce ostacoli per portare a termine le proprie missioni, proprio come La Brigata Indipendente.

Questo il programma del PG COMIX 2024

– 10.00 Apertura Expo

– 12.00 Dance Fusion

– 12.30 Storie di vampiri nel fumetto italiano – Relatore Prof. Claudio Ferracci

– 13.30 Gaming TALK

– 14.00 Dance Fusion

– 14.30 Mortal Kombat in real life show by PerugiaBenEssere

– 15.00 Dance Fusion

– 15.10 Memorial

– 15.15 Cartoonici Band

– 15.45 Star Wars Experience

– 16.00 COSPLAY Contest

– 18.30 Cartoonici Band

– 19.00 Premiazione Contest

– 20.30 LEVEL X55 Cosplay Dinner

