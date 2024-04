Premio “Carlo Lampone”, presentazione della Giuria 2024 e delle dieci fanciulle pronte a partecipare all’elezione di Madonna Primavera

ASSISI, 17 aprile 2024 – Dopo il successo di Echo la Primavera, entra nel vivo il programma di “…E Vien Calendimaggio”. Tanti gli eventi, ad ingresso libero, per cittadini e turisti che animeranno la città di Assisi fino all’inizio del Calendimaggio 2024.

Si comincia domenica 21 aprile alle ore 15.30 in Piazza Santa Chiara con la Gara di selezione tra i Balestrieri delle Parti. Lunedì 22 aprile alle ore 10 presso la Sala della Conciliazione, torna il Premio “Carlo Lampone”, che quest’anno conta la sua 29ª edizione.

L’evento, nato per ricordare un illustre assisano innamorato del Calendimaggio di cui è stato organizzatore per molti anni, è dedicato alle scuole del territorio con l’intento di trasmettere i valori sociali e culturali della Festa alle giovani generazioni. Mercoledì 24 aprile alle 19.30 presso la Sala delle Volte il taglio del nastro e l’apertura della Taverna dell’Ente Calendimaggio con il menu curato da Giorgio Barchiesi, in arte Giorgione.

Alla Sala della Conciliazione, sabato 27 aprile alle ore 12, la Presentazione della Giuria dell’edizione 2024. Verranno svelati i nomi dei giurati – un regista, uno storico e un musicologo – che andranno a comporre la giuria che eleggerà la Parte vincente del Calendimaggio 2024.

Si prosegue poi martedì 30 aprile alle ore 16, presso la Piazzetta della Chiesa Nuova, con la presentazione delle giovani candidate al titolo di Madonna Primavera 2024 e l’omaggio canoro dei Cantori di Assisi.

Durante l’evento verranno mostrate le dieci madonne – cinque per Parte – tra le quali, durante il giovedì di Calendimaggio, verrà eletta la Regina della Festa: Madonna Primavera. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà alla Sala della Conciliazione. In serata, sempre il 30 aprile, le cene propiziatorie nei Rioni delle Parti.

Mercoledì 1° maggio doppio appuntamento in Piazza Santa Chiara. Alle ore 14.30 lo spettacolo della Compagnia Balestrieri di Assisi mentre, alle ore 17, l’esibizione del Gruppo Sbandieratori di Assisi.

La lunga marcia di avvicinamento alla Festa si concluderà con le scene aperte in costume nei vicoli delle due Parti. Cominicia la Magnifica Parte de Sotto lunedì 6 maggio alle ore 21.30, segue la Nobilissima Parte de Sopra martedì 7 maggio sempre alle 21.30.

Il Premio “Carlo Lampone”, la presentazione della Giuria e la Presentazione delle dieci candidate ad essere elette Madonna Primavera 2024 verranno trasmesse in diretta streaming grazie ad Umbria Webcam.

Il Calendimaggio di Assisi torna dall’8 all’11 maggio con il consueto programma scandito in quattro giorni. Già disponibili tramite il circuito Ticket One gli abbonamenti per accedere al palco durante la Festa acquistabili accedendo al sito web ufficiale www.calendimaggiodiassisi.com. La manifestazione sarà trasmessa in streaming grazie ad Umbria Webcam e sarà proiettata nella Taverna dell’Ente Calendimaggio e nella Sala ex Pinacoteca.

(4)