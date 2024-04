E’ a cura di Marco Tonelli, in programma dal 23 aprile al 3 novembre 2024 a Palazzo Baldeschi

Perugia, 17 aprile 2024 – Fondazione Perugia inaugura la mostra Natura Utopia: l’arte tra ecologia, riuso e futuro, in programma dal 23 aprile al 3 novembre 2024 a Palazzo Baldeschi a Perugia. Tredici artisti italiani e internazionalianimeranno un percorso che intende raccontare la quanto mai attuale tematica del rapporto dell’uomo con la natura e il suo futuro.

Lunedì 22 aprile è in programma una visita in anteprima per la stampa guidata dal curatore Marco Tonelli. L’appuntamento è alle ore 12 a Palazzo Baldeschi.

