Perugia, 17 aprile 2024 – Si allarga l’interesse, nel mondo scolastico, per una visita gratuita alla sede della Pro Ponte, un vero e proprio museo della cultura e della tradizione etrusca, apprezzato anche da Costantino D’Orazio nel corso di una recente visita.

Questa volta sono stati 56 alunni delle quinte dell’Istituto Comprensivo D. Birago di Passignano e Tuoro sul Trasimeno giunti con le insegnanti e il dirigente scolastico Luca Severi.

A ricevere gli ospiti Marcello, Sandra, Beatrice, Francesca volontari dell’associazione di via Tramontani per metterli a proprio agio facendo indossare i costumi etruschi e dirigendo una vera e propria sfilata negli ampi spazi della sede, facendo “toccare con mano” tutte le riproduzioni di statue e urne cinerarie realizzate dagli artigiani artisti della Pro Ponte, “rinata” nel 1994, trenta anni fa.

La sede può essere visitata gratuitamente anche da gruppi di adulti, studenti e studiosi solo per appuntamento grazie alla disponibilità dei consiglieri e dei soci dell’associazione che di giorno in giorno, con le sue iniziative, riesce a “contattare” molte persone ancora lontane e ignare di quanto il territorio di Ponte San Giovanni e i dintorni di Perugia offrono della cultura e dei reperti etruschi molti dei quali racchiusi in un deposito nell’area dell’Ipogeo dei Volumni in attesa del restauro in uno spazio dove, ogni giorno, operano tecnici specializzati per riportare all’antico splendore quanto ha restituito e continua a restituire il ricco sottosuolo.

