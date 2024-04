Perugia, 17 aprile 2024 – “La lotta e il sorriso” è il titolo dello spettacolo di e con Elena Galvani e Jacopo Laurino (Stradanova slow theatre), arricchito dalle improvvisazioni musicali di Nico Pruscini e Sofia Addoni, che sarà proposto per la prima volta domani, venerdì 19 aprile alle ore 17.00 a Perugia, presso il Teatro di Figura Umbra (via del Castellano).

Un racconto fatto di immagini, poesie, lettere di condannati a morte, testimonianze reali, canti provenienti da tutto il mondo, in un unico grande racconto capace di unire esperienze “di lotta e di sorriso”, tanto diverse quanto accomunate dallo stesso slancio ideale, dalla stessa speranza intrepida in un mondo migliore, dallo stesso amore per la libertà.

L’iniziativa è promossa dallo Spi Cgil dell’Umbria, in collaborazione con Cgil Umbria, Anpi Umbria, Udu e Rete degli Studenti Medi. L’ingresso sarà gratuito. Una prima replica è già in programma sabato 20 aprile, alle ore 21, presso il Cinema Astra di San Giustino (Pg).

